Ελεύθεροι παίκτες κυκλοφορούν στην αγορά και αναζητούν αρκετοί ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο.

Η αγορά έχει αλλάξει και σπάνια ένας πρωτοκλασάτος παίκτης μένει ελεύθερος.

Οι ομάδες και ειδικά οι μεγάλες φροντίζουν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές της πρώτης γραμμής να τους έχουν ικανοποιημένους οικονομικά κι επιπλέον να τους δένουν με συμβόλαια γι' αρκετά χρόνια. Αν δεν το καταφέρουν, τότε η επόμενη λύση είναι η πώληση. Πριν κινδυνεύσουν να τους χάσουν χωρίς όφελος.

Ορισμένοι Έλληνες ποδοσφαιριστές κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι σε ηλικία που αναζητούν ένα καλό συμβόλαιο, ενδεχομένως το τελευταίο τους κι ένα υγιές περιβάλλον. Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί με παραστάσεις σε μεγάλες ομάδες που μπορεί να είναι μία καλή επιλογή για ελληνικό σύλλογο. Δεν αναφερόμαστε σε μεγάλους, αλλά και σε ομάδες της δεύτερης ταχύτητας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Χαράλαμπος Λυκογιάννης

Στις 22/10/93 γεννήθηκε ο έμπειρος αριστερός μπακ χαφ, ο οποίος έχει κι 6 ματς με την Εθνική ομάδα. Λείπει 11 χρόνια από τη χώρα. Αποχώρησε το 2015 από τον Ολυμπιακό, έπαιξε στη Στουρμ Γκρατς κι από το 2018 είχε μία σπουδαία καριέρα στην Ιταλία με την Κάλιαρι και την Μπολόνια.

Τη σεζόν που πέρασε μέτρησε 18 ματς και 1 ασίστ. Καλή λύση, έστω και για εναλλακτική, ακόμα και για μεγάλη ομάδα.

Δημήτρης Κουρμπέλης

Ο γεννημένος στις 2/11/93 διεθνής μέσος μετά τον Παναθηναϊκό, όπου ήταν και αρχηγός μετακόμισε στην Τουρκία για την Τράμπζονσπορ και την Καραγκιουμρούκ. Συνέχισε στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη, όπου είχε συμπαίκτες τους Μασούρα και Φορτούνη. Είναι ελεύθερος και δεν αποκλείεται η επιστροφή του στη χώρα, έπειτα από 3 χρόνια. Το θέμα είναι το οικονομικό. Τι μπορεί να βρει εκτός συνόρων. Αν δεν βρει καλά χρήματα και ιδανικές συνθήκες η επιστροφή του δεν θα είναι έκπληξη.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 31 ματς με 1 γκολ και 1 ασίστ.

Αλέξανδρος Πασχαλάκης

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης είχε μία 5ετία στον ΠΑΟΚ κι ακολούθησαν 4 χρόνια στον Ολυμπιακό. Στις 28 Ιουλίου θα κλείσει τα 37 του χρόνια. Είχε μόλις 3 συμμετοχές τη σεζόν που πέρασε, τη 1 στο Champions League. Συνολικά στον Ολυμπιακό είχε 78 αγώνες. Στον ΠΑΟΚ μέτρησε 179 ματς, ενώ έπαιξε στην καριέρα του και σε ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Πανθρακικό, Κερύνεια.

Γιάννης Κώτσιρας

Γεννήθηκε στις 16/12/92 κι έπειτα από πέντε χρόνια αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Στο τριφύλλι έκανε μία σημαντική καριέρα και κατέγραψε 156 παιχνίδια και 10 ασίστ. Στον Αστέρα (κατάγεται από την Αρκαδία και δεν αποκλείεται η επιστροφή του) είχε ακόμα 135 αγώνες με 3 γκολ και 13 ασίστ. Στην τελευταία του σεζόν στον Παναθηναϊκό είχε 27 παιχνίδια.

Αλέξης Καλογερόπουλος

Γεννήθηκε στις 26/7/04, είναι σε καλή ηλικία και η ιταλική Μόντσα είναι μία από τις ομάδες που τον έχουν προσεγγίσει. Στον Ολυμπιακό ο νεαρός στόπερ είχε 13 ματς με 2 γκολ και μία ασίστ τη σεζόν που πέρασε. Το εξωτερικό είναι η προτεραιότητά του, αφού δεν φαίνεται να μένει στον Πειραιά, αλλά θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ελληνική ομάδα.

Λεονάρντο Κούτρης

Ένας ακόμα αριστερός μπακ. Με 66 συμμετοχές στον Ολυμπιακό και θητεία σε Μαγιόρκα, Ντίσελντορφ και 7 συμμετοχές στην Εθνική, ο Κούτρης στις 23 Ιουλίου θα κλείσει τα 31 του χρόνια. Το συμβόλαιό του με την πολωνική Πογκόν, όπου ήταν συμπαίκτης με τον Κουλούρη, λήγει. Συνολικά στην Πογκόν είχε 133 αγώνες με 4 γκολ και 12 ασίστ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 35 παιχνίδια με 2 ασίστ.

Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης

Ο 27χρονος (8/2/99) αριστερός μπακ με θητεία σε ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Βόλο, έπαιξε τρία χρόνια στη Βουλγαρία για την Μπότεφ Πλόβντιβ. Ήταν βασικό στέλεχος και πλέον αναζητεί άλλη ομάδα με μεγαλύτερες φιλοδοξίες και περισσότερα χρήματα για να συνεχίσει την καριέρα του. Φέτος είχε 27 αγώνες και 5 ασίστ. Συνολικά στη Μπότεφ μέτρησε 106 ματς με 2 γκολ και 13 ασίστ.

Γιώργος Αθανασιάδης

Ο 33χρονος (7/4/93) τερματοφύλακας έκανε καλή σεζόν στον Άρη κι εμφανίζεται μία ανάσα από τον Ηρακλή. Τη σεζόν που πέρασε είχε 26 ματς με τους κιτρινόμαυρους. Σημαντική εμπειρία με παρουσία στην ΑΕΚ, τον Αστέρα, στη Μολδαβία με τη Σέριφ, όπου έπαιξε και στο Champions League, αλλά και με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης

Ο αριστερός μπακ με παρουσία στον Παναθηναϊκό, έμεινε ελεύθερος από τον Κυπελλούχο ΟΦΗ. Μέτρησε 24 ματς τη σεζόν που πέρασε. Γεννημένος στις 5/11/97 είχε συνολικά 59 ματς και 2 ασίστ στους Κρητικούς. Στο τριφύλλι μέτρησε 66 παιχνίδια με 4 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στη Super League αγωνίστηκε και με τον Παναιτωλικό σε 49 αγώνες, μετρώντας 3 γκολ και 2 ασίστ.

Γιάννης Μπουζούκης

Ο γεννημένος στις 27/3/98 μεσοεπιθετικός, ο οποίος αναδείχθηκε στον Παναθηναϊκό και είχε 88 ματς με 6 γκολ και 5 ασίστ στους πράσινους, έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο. Στην ομάδα της Μαγνησίας είχε 30 παιχνίδια με 1 ασίστ.

Αγωνίστηκε επίσης σε ΟΦΗ (18 ματς), Παναιτωλικό (58 παιχνίδια, 4 γκολ, 1 ασίστ).

Επαμεινώνδας Παντελάκης

Γεννήθηκε στις 10/2/95. Ο έμπειρος στόπερ, ο οποίος πέρασε κι από τον Παναθηναϊκό, είχε 133 ματς στον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Παναιτωλικού στη μεγάλη κατηγορία. Τη σεζόν που πέρασε είχε 19 παιχνίδια στην ΑΕΛ Novibet.

Πραξιτέλης Βούρος

Γεννημένος στις 5/5/95 έπειτα από καριέρα σε Ολυμπιακό, Λεβαδειακό, πήγε στον ΑΠΟΕΛ, όπου μέτρησε 85 ματς και γύρισε στην Ελλάδα για τον ΟΦΗ. Στους Ηρακλειώτες είχε 121 ματς με 3 γκολ και 2 ασίστ. Γύρισε στην Κύπρο κι έπαιξε σε 54 ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Το συμβόλαιό του λήγει κι αν δεν μείνει στην Κύπρο είναι φυσικά πιθανή η επιστροφή του.

Νίκος Καρέλης

Ο 34χρονος φορ (24/2/94) με μεγάλη καριέρα στον Παναθηναϊκό (113 παιχνίδια με 36 γκολ και 17 ασίστ) ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Έπαιξε ακόμα σε Βέλγιο, Αγγλία, Ολλανδία, Ρωσία, Ινδία, ενώ είχε πολύ καλή παρουσία στον Παναιτωλικό με 103 παιχνίδια και 27 γκολ. Στον Πανσερραϊκό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 25 ματς με 1 γκολ και 3 ασίστ.



