Ο Ντάνι Γκαρθία υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θα παραμείνει στην Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που ήθελε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να διατηρήσει στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, ήταν ο Ντάνι Γκαρθία, με τον οποίο ο Ολυμπιακό είχε έρθει σε πλήρη συμφωνία.

Έτσι ο 36χρονος χαφ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και θα παραμείνει στο... λιμάνι για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, αποτελώντας από τα βασικά γρανάζια τόσο αγωνιστικά όσο και στα αποδυτήρια για τον Βάσκο προπονητή.

Πέρσι έπαιξε σε 32 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ ενώ πανηγύρισε το νταμπλ τη σεζόν 2024/25.