Στον Ολυμπιακό θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία καθώς τα βρήκε σε όλα με τους Πειραιώτες για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Ένα ακόμα μέτωπο κλείνει για τον Ολυμπιακό καθώς ο Ντάνι Γκαρθία θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά για ακόμα έναν χρόνο καθώς τα βρήκε σε όλα με τους Πειραιώτες.

Ο 36χρονος χαφ ήταν από τα ονόματα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήθελε να κρατήσει στο ρόστερ ενόψει της νέας χρονιάς, ωστόσο το συμβόλαιο ολοκληρωνόταν το φετινό καλοκαίρι με αποτέλεσμα να είναι ελεύθερος για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις, οι δύο πλευρές τα βρήκαν και ο Ισπανός μέσος θα συνεχίσει να φορά τα «ερυθρόλευκα» και τη νέα χρονιά. Αυτή θα είναι η τρίτη σεζόν του στον Ολυμπιακό, με τον οποίο μέχρι στιγμής μετρά 69 συμμετοχές με ένα γκολ και δύο ασίστ.