Το Μουσείο της ΑΕΚ ανανέωσε τη συλλογή του, φιλοξενώντας μια περιοδική έκθεση από το πρωτάθλημα του 2026.

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ στην Allwyn Arena ανανεώνεται και υποδέχεται τους φίλους της ομάδας με μια νέα περιοδική έκθεση. Αυτή τη φορά η έκθεση αφορά την αξέχαστη σεζόν του 2025-2026, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο χώρος του Μουσείου έχει εμπλουτιστεί με νέα εκθέματα και σπάνια κειμήλια από την πορεία της Ένωσης προς τον τίτλο.

Φανέλες των παικτών, προσωπικά αντικείμενα των παικτών, ιστορικές φωτογραφίες και παραλειπόμενα από τα πιο σημαντικά ματς της Super League βρίσκονται πλέον στις προθήκες προκειμένου να τα δουν για πρώτη φορά οι φίλαθλοι των «κιτρινόμαυρων».

Η ενημέρωση του Μουσείου

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Νέα εκθέματα, νέα κειμήλια, νέα περιοδική έκθεση, αφιερωμένη στην αξέχαστη σεζόν 2025-2026.

Όσοι δεν έχετε ακόμη επισκεφθεί το Μουσείο δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να το κάνετε.

Κι όσοι έχετε έρθει, ευκαιρία να ξαναρθείτε.

Σας περιμένουμε όλες και όλους!