Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Ο φάκελος των αποχωρήσεων για ΑΕΚ και ο Λιούμπισιτς»

Ο Γιώργος Τσακίρης μετέφερε στους Galacticos by Interwetten το ρεπορτάζ σχετικά με τη σιγουριά του Ριμπάλτα στις μεταγραφές, με τις αποχωρήσεις στην ΑΕΚ και τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, αλλά και με τις εργασίες στα Σπάτα.

Ο Γιώργος Τσακίρης αναλύοντας το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στην εκπομπή του Gazzetta, "Galacticos by Interwetten" τόνισε: «Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ η ΑΕΚ είναι σε μια τελική ευθεία μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας για να έχει τον χαφ της έτοιμο για να πετάξει και στην Ολλανδία με την αποστολή. Αυτή είναι η επιδίωξη. Ο Ριμπάλτα είναι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό που κάνει και η σιγουριά του οφείλεται και από τη συνεργασία που έχει με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Η ΑΕΚ και στον στόπερ και στον χαφ τα λεφτά που θα διαθέσει θα είναι από 4 ως 5 εκατ. όσα δηλαδή έδωσε για τον Ζούμπκοφ, αυτό καταλαβαίνω».

Στη συνέχεια υποστήριξε για το κομμάτι των αποχωρήσεων: «Στις αποχωρήσεις έχουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχει στασιμότητα ως και μηδέν ενδιαφέρον για Ελίασον και Λιούμπισιτς. Παρότι έχουν βγει στη βιτρίνα. Δεν έχει υπάρξει τίποτα. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για παίκτες που θες να ξεφορτωθείς. Να πω ότι σε αντίθεση με τον Ελίασον, γιατί υπάρχουν και οι Φερνάντες και Πιερό που θα βρουν σίγουρα κάτι, στην περίπτωση του Λιούμπισιτς, έχει βγάλει μεγάλο διάστημα στα Σπάτα κάνοντας τις λιγότερες διακοπές από όλους. Ίσως γιατί αν είναι διαθέσιμος θέλει να προσπαθήσει να κερδίσει ξανά τη θέση του. Ο Λιούμπισιτς δεν χωράει σε αυτό που θέλει να παίξει η ΑΕΚ. Και ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς εφόσον είναι στο ρόστερ θα είναι λογικά στην προετοιμασία. Τον Λιούμπισιτς πάντως θα τον πάει περισσότερο για δεξιά. Ήταν πολύ με τον Γκατσίνοβιτς στα Σπάτα που έκανε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο μετά την επέμβαση».

Τέλος υπογράμμισε για τις εργασίες στα Σπάτα: «Να πω ότι η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει εργασίες στα Σπάτα, στο Σεραφείδειο, πίσω από το πέταλο για τη δημιουργία του γηπέδου. Έχουν βγει οι άδειες. Από πίσω θα γίνει ακόμα ένα γήπεδο κανονικών διαστάσεων και πιο πάνω το ξενοδοχείο για το AEK City. Θα υπάρξει και ακόμα ένα γήπεδο που θα εξυπηρετεί και τις γυναίκες. Θα είναι λίγο εργοτάξιο το προπονητικό κέντρο στα Σπάτα. Εκεί πίσω θα χτιστεί και πέταλο για το Σεραφείδειο και θα κλείσει και από πίσω θα δημιουργηθεί το γήπεδο συν ένα ακόμα».