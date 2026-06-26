Τουλάχιστον τέσσερις ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αποκτήσει ο Άρης για να θωρακίσει την αμυντική γραμμή του καλύπτοντας και τις απώλειες.

Μια ματιά στο υπάρχον ρόστερ αναδεικνύει τις βασικές ανάγκες του Άρη δέκα ημέρες πριν την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και την έναρξη της προετοιμασίας. Αυτές βρίσκονται στην αμυντική γραμμή. Στην αριστερή πτέρυγα, καθώς οι «κίτρινοι» αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον Χάμζα Μεντίλ – ο οποίος είναι κοντά σε συμφωνία με τον ΝΠΣ Βόλου – είναι δεδομένο ότι θα χρειαστούν αριστερό full back. Ακόμη κι αν αποφασιστεί η παραμονή του Μάρτιν Φρίντεκ του οποίου το συμβόλαιο λήγει στα τέλη του μήνα.

Πηγαίνοντας στη δεξιά πλευρά, ο Νοά Φαντιγκά έχει συμβόλαιο και για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, κυρίως όμως καλύπτει τα αγωνιστικά «θέλω» του Μιχάλη Γρηγορίου. Βέβαια, στη διάρκεια της χρονιάς ο έμπειρος full back αγωνίστηκε περισσότερο στην αριστερή πτέρυγα. Πίσω από τον Φαντιγκά βρίσκεται ο Άλβαρο Τεχέρο ο οποίος δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του και ο Άρης δεν είναι καθόλου αρνητικός στην προοπτική πώλησης ή αποδέσμευσής του. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει προκύψει επίσημο ενδιαφέρον. Αν παραμείνει ο Τεχέρο, το πιθανότερο είναι να μην κινηθούν οι Θεσσαλονικείς για την απόκτηση δεξιού οπισθοφύλακα.

Η μεγαλύτερη ανάγκη διαπιστώνεται στο κέντρο της άμυνας. Ο Φαμπιάνο Λέισμαν έχει συμβόλαιο για την ερχόμενη σεζόν αλλά δεν πλαισιώνεται από κανέναν άλλον έμπειρο παίκτη. Ο Νοά Σούντμπεργκ προβλέπεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία καθώς είναι συμφωνημένη η παραχώρησή του. Ο Λίντσεϊ Ροζ δεν έχει μεν συμβόλαιο αλλά δεν έχει αποκλειστεί και το σενάριο παραμονής του στην ομάδα με τον ρόλο του τέταρτου στόπερ. Αυτό σημαίνει ότι οι «κίτρινοι» κινούνται για την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και μάλιστα με την προοπτική να μπορούν και οι δύο να «αντέξουν» τον ρόλο των βασικών στόπερ.