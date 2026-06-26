Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας αλλά και τη φιλική αναμέτρηση με τη Μόντσα στη διάρκεια της παραμονής της αποστολής στην Ιταλία.

Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου, νωρίτερα οι ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Για περίπου μία εβδομάδα η αποστολή θα είναι στην Πτολεμαΐδα ενώ στις 21 Ιουλίου θα αναχωρήσει για την Ιταλία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης αναφέρει ότι… «η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας ενόψει της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου στις προπονητικές εγκαταστάσεις, ενώ νωρίτερα θα ξεκινήσουν τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ για τους ποδοσφαιριστές (θα περνάνε κατά γκρουπ).

Την επομένη (08/07) η ομάδα μας θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Στο αθλητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας («Παντελίδης») θα παραμείνει μέχρι τη Δευτέρα 13 του μήνα.

Για τις 21 Ιούλιου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, όπου σε αθλητικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια, στους προπόδες των Άλπεων, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη γειτονική χώρα (μέχρι τις 31 Ιουλίου) ο ΑΡΗΣ θα αντιμετωπίσει την AC Monza (30/07), ομάδα της Serie A, ενώ τις επόμενες μέρες (μόλις οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή τους) θα ανακοινωθούν τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια επί ιταλικού και ελληνικού εδάφους».