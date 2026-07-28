Τα βασικά κενά του Άρη βρίσκονται στο αριστερό άκρο αλλά και στο κέντρο της άμυνας και πλέον ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος για τους «κίτρινους».

Σε δύο ημέρες ολοκληρώνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Ιταλία με την προγραμματισμένη φιλική αναμέτρηση (30/7) απέναντι στη Μόντσα. Το ενδεχόμενο προσθήκης αμυντικού ποδοσφαιριστή στην τέταρτη εβδομάδα προετοιμασίας εξαλείφθηκε οριστικά. Κι έτσι, ο αριθμός των υπαρχόντων ποδοσφαιριστών στην αμυντική γραμμή συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο προβληματισμό του Μιχάλη Γρηγορίου. Χρειάζονται τουλάχιστον πέντε ποδοσφαιριστές για να σχηματοποιηθεί αυτή η γραμμή. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, άλλοι τόσοι αριστεροί full back και ο παίκτης θα έχει ρόλο back up του Νοά Φαντιγκά.

Κρίνοντας από τον χρόνο που πέρασε και τις περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει και δεν καρποφόρησαν, είναι φανερό ότι, τα πράγματα δεν κύλησαν έτσι όπως θα ήθελαν οι «κίτρινοι». Στη δε περίπτωση του Ρόκο Τζούρισιτς, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν ότι θα είναι αυστηροί ως προς αυτά που προτίθενται να δώσουν. Έστω κι αν ελλοχεύει ο κίνδυνος ακύρωσης μιας διαφαινόμενης συμφωνίας. Αυτό έγινε με τον Κροάτη full back ο οποίος επέστρεψε στην Όσιεκ. Το ίδιο είχε γίνει και με τον Χόρντουρ Μάγκνουσον. Η αξιολόγηση των «κίτρινων» οδήγησε σε πολύ συγκεκριμένη προσφορά δίχως την πρόθεση αύξησης της οικονομικής πρότασης.

Εστιάζοντας στο αριστερό άκρο της άμυνας, σημειώθηκε το όνομα του 28χρονου Μις ντε Βιτ. Στην πραγματικότητα, ο Ολλανδός αποτελεί εξαιρετική περίπτωση η οποία «κουμπώνει» ιδανικά στα αγωνιστικά κριτήρια του Άρη, ταυτοχρόνως όμως είναι και υψηλότατης δυσκολίας για οικονομικούς λόγους. Αν δηλαδή ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό προφίλ του βασικού αριστερού full back που έχει κατά νου ο Μιχάλης Γρηγορίου, η ιστορία σκοντάφτει στο οικονομικό σκέλος, βάσει των δεδομένων που έχει θέσει και ο Άρης. Συν τοις άλλοις, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί με ασφάλεια ότι ενδιαφέρει τον έμπειρο αριστερό full back η μετακόμιση στην Ελλάδα.

Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής δεν ανήκει απλά στην Άλκμααρ (με συμβόλαιο έως το 2029) αλλά έως και την περσινή σεζόν ήταν βασικότατο μέλος της. Για την ακρίβεια, η περσινή χρονιά ήταν η κορυφαία στην καριέρα του (!) με 52 συμμετοχές, έξι γκολ και 13 ασίστ καθώς ο χρόνος συμμετοχής του ξεπέρασε τα 4.000 λεπτά! Πώς όμως αυτός ο παίκτης βγήκε στην αγορά;

Το τελευταίο αποτελεί (περισσότερο) εκτίμηση η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την απόφαση επένδυσης της ολλανδικής ομάδας στον 21χρονο Σαμ ντε Γκραντ τον οποίον απέκτησε από τη Λόμελ. Κατά τα ολλανδικά media, ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε με σκοπό να αντικαταστήσει (στο μέλλον) τον ντε Βιτ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είχαν προηγηθεί βέβαια τα δημοσιεύματα της περασμένης άνοιξης βάσει των οποίων τέσσερις γερμανικές ομάδες (σ. σ. Βόλφσμπουργκ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γκλάντμπαχ και Βέρντερ Βρέμης) είχαν εκδηλώσει φιλολογικό ενδιαφέρον για την αγορά του παίκτη. Κατά το Transfermarkt, αυτή ανέρχεται στα 6 εκατ. ευρώ. Προ ημερών σημειώθηκε ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Τβέντε. Εν τέλει, προφανώς η περίπτωση του ντε Βιτ είναι εξαιρετική, αλλά ως εκεί.

Το βασικό ζήτημα για τον Άρη είναι ότι παραμένει «άδειος» στην αμυντική γραμμή και με τον χρόνο να έχει πάψει να είναι σύμμαχός του. Σε περίπου 20 ημέρες ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις και οι «κίτρινοι» παραμένουν σε αναζήτηση ή σε διαπραγματεύσεις με την προοπτική προσθήκης μεγάλου αριθμού παικτών για να στελεχώσουν τα μετ’ όπισθέν τους.