Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη σημερινή του (26/6) προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία με τις γνωστές απουσίες.

Πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία για τον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες του Λίσι να ακολουθούν ένα γεμάτο πρόγραμμα.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo και παιχνίδια κατοχής, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε δύο γκρουπ εναλλάξ στην τακτική και τα τελειώματα των φάσεων.

Το απουσιολόγιο του Ιταλού κόουτς δεν άλλαξε, καθώς οι Θυμιάνης και Καμαρά ακολούθησαν μέρος του προγράμματος της προπόνησης, ο Μιχαηλίδης έκανε δικό του πρόγραμμα, ενώ οι Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ και Σορετίρε υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η επόμενη προπόνηση των Θεσσαλονικών είναι προγραμματισμένη για το πρωί του Σαββάτου (27/6).



