Ο Ηρακλής παλεύει για την υπέρβαση με τον Λορέντσο Ινσίνιε όμως σύμφωνα με τους Ιταλούς δεν... παίζει μόνος του για την περίπτωση του.

Ο Βάλτερ Ματσάρι έχει σκανάρει την ιταλική αγορά για την ενίσχυση του Ηρακλή και ένα από τα ονόματα που έχει κυκλώσει είναι ο Λορέντσο Ινσίνιε που μένει ελεύθερος από την Πεσκάρα.

Ωστόσο δεν... παίζει μόνος του ο Γηραιός. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, η Πεσκάρα φαίνεται να έχει κάνει πρόταση ανανέωσης για ακόμα δύο χρόνια στον 35χρονο εξτρέμ μετά το εξαιρετικό εξάμηνο που είχε με τον σύλλογο πέρσι.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρει ότι και μία γαλλική ομάδα έχει προσεγγίσει τον Ιταλό μεσοεπιθετικό για να τον αποκτήσει αλλά ο Ηρακλής συνεχίζει την προσπάθεια του για να τον αποκτήσει.