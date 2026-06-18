Ινσίνιε: Ηρακλής - Πεσκάρα και μία γαλλική ομάδα τα... εμπόδια του «Γηραιού»
Ο Βάλτερ Ματσάρι έχει σκανάρει την ιταλική αγορά για την ενίσχυση του Ηρακλή και ένα από τα ονόματα που έχει κυκλώσει είναι ο Λορέντσο Ινσίνιε που μένει ελεύθερος από την Πεσκάρα.
Ωστόσο δεν... παίζει μόνος του ο Γηραιός. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, η Πεσκάρα φαίνεται να έχει κάνει πρόταση ανανέωσης για ακόμα δύο χρόνια στον 35χρονο εξτρέμ μετά το εξαιρετικό εξάμηνο που είχε με τον σύλλογο πέρσι.
Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρει ότι και μία γαλλική ομάδα έχει προσεγγίσει τον Ιταλό μεσοεπιθετικό για να τον αποκτήσει αλλά ο Ηρακλής συνεχίζει την προσπάθεια του για να τον αποκτήσει.
Lorenzo #Insigne has been called by Walter #Mazzarri to join #Iraklis as a free agent. He has also received an important bid from #Pescara to extend the contract until 2028. There is a french club, which have asked info for former Napoli’s capitan. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 18, 2026
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