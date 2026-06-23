Λεβαδειακός - Κωστή: Ενδιαφέρον από Ligue 1 σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ
Ο Ιωάννης Κωστή προέρχεται από μία πολύ καλή σεζόν με τα χρώματα του Λεβαδειακού. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός είχε 5 γκολ σε 34 αγώνες με την φανέλα των Βοιωτών και μοιραία έχει ζήτηση στο εξωτερικό.
Ο Κωστή έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Ligue 1 και μάλιστα υπάρχουν και πληροφορίες ακόμα και για προχωρημένες συζητήσεις. Σύμφωνα δε με τον δημοσιογράφο Μπεν Γιάκομπς - που αποκάλυψε ότι υπάρχει για αυτόν σοβαρό ενδιαφέρον από γαλλικό σύλλογο της Ligue 1 - για τον Κωστή υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του με τον Λεβαδειακό.
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