Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι από τα πρόσωπα της επικαιρότητας, με την προσωρινή απόφασή του να σταματήσει από την εθνική ομάδα να μονοπωλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Όμως, εκτός από τη «γαλανόλευκη» υπάρχει και ο ΠΑΟΚ.

Εκεί, ο «Ντέλιας» δείχνει με το… καλημέρα πως έχει μπει στη νέα σεζόν με το χαμόγελο στα χείλη και τη μπάλα να μοιάζει να «κολλάει» στα πόδια του.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στη Νέα Μεσημβρία με κέφι, ενέργεια και διάθεση να απολαύσει κάθε στιγμή στο γήπεδο, κάτι που φάνηκε από την πρώτη κιόλας προπόνηση υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι. Φρόντισε δε να κλέψει την παράσταση σκοράροντας με ψαλιδάκι.

Ο Βολιώτης άσος του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε εκεί. Συνέχισε στο ίδιο ρυθμό και ξεχωρίζει σχεδόν σε κάθε του επαφή με την μπάλα, προκαλώντας τα πειράγματα αλλά και τα αποθεωτικά σχόλια των συμπαικτών του. Στα παιχνίδια της προπόνησης έκανε για ακόμη μία φορά τα... δικά του, με το κοντέρ να σταματά περίπου στα πέντε γκολ, τα περισσότερα από τα οποία συνοδεύτηκαν από έντονους πανηγυρισμούς και πολλά χαμόγελα.

Δεν είναι μυστικό πως ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεχωρίσει την περίπτωσή του. Ο Αλέσιο Λίσι είχε από τις πρώτες ημέρες μια σύντομη συζήτηση με τον Κωνσταντέλια, μεταφέροντάς του ότι γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητές του και τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να έχει στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Τα βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποτυπώνουν ακριβώς αυτή την εικόνα. Έναν ποδοσφαιριστή που δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και να παραμένει το σημείο αναφοράς κάθε φορά που η μπάλα φτάνει στα πόδια του.