Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση.

Το πρωί ολοκληρώθηκε η Ε.Ε.Π όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε το κομμάτι της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της χώρας έχοντας ξένο ρέφερι στο VAR, χωρίς να παρθεί κάποια οριστική απόφαση.

Ωστόσο φάνηκε το θέμα έμεινε ανοιχτό και προς συζήτηση, με τους «μεγάλους» να παίρνουν την σκυτάλη για να παρθεί απόφαση. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, έχοντας τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη ως εκπρόσωπό του, ήταν ξεκάθαρος για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το αν αυτή η διαδικασία θα γίνει δυναμικά ή πιο ήπια» ήταν η ατάκα που είπε ο άνθρωπος του «τριφυλλιού» καθώς η ομάδα θέλει να δοθεί γραπτά το πλάνο και να το μελετήσουν στο εσωτερικό της ομάδας και να το ρκίνουν ανάλογα. Εφόσον δεν δοθεί πλάνο, ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει θέση.