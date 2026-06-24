Ντε Φράι: Παναθηναϊκός - «Στο τελικό στάδιο η συμφωνία», σύμφωνα με τον Ρομάνο
Όπως έχουμε αναφέρει ο Στέφαν Ντε Φράι σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, ενώ δημοσιεύματα έχουν κάνει λόγο και για συμφωνία. Από την πλευρά του και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτηση του υποστήριξε πως η υπόθεση πάει προς αίσιο τέλος.
«Καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός πλησιάζει σε συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι, η συμφωνία βρίσκεται στα τελικά στάδια.
Το συμβόλαιο σχεδόν συμφωνημένο και ο Παναθηναϊκό περιμένει το τελικό πράσινο φως του Ντε Φράι, μετά... Here we Go!», αναφέρει στην ανάρτηση του ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος.
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Ο 34χρονος δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός έπειτα από 8 χρόνια με την Ίντερ αποχωρεί ως ελεύθερος από το Μιλάνο και το Τριφύλλι κάνει τεράστια προσπάθεια να τον φέρει στην Αθήνα. Ο 79 φορές διεθνής με την Ολλανδία έχει 296 συμμετοχές με τους Νερατζούρι και προέρχεται από σεζόν με 17 εμφανίσεις με τους νταμπλούχους Ιταλίας.
🚨🟢⚪️ Understand Panathinaikos are closing in on Stefan de Vrij deal, agreement at the final stages.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
Contract almost agreed and Pana waiting for de Vrij’s final green light, then… here we go. 🇬🇷 pic.twitter.com/bzHKnOJ4dD
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