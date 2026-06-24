Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Στέφαν Ντε Φράι.

Όπως έχουμε αναφέρει ο Στέφαν Ντε Φράι σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, ενώ δημοσιεύματα έχουν κάνει λόγο και για συμφωνία. Από την πλευρά του και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτηση του υποστήριξε πως η υπόθεση πάει προς αίσιο τέλος.

«Καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός πλησιάζει σε συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι, η συμφωνία βρίσκεται στα τελικά στάδια.

Το συμβόλαιο σχεδόν συμφωνημένο και ο Παναθηναϊκό περιμένει το τελικό πράσινο φως του Ντε Φράι, μετά... Here we Go!», αναφέρει στην ανάρτηση του ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος.

Ο 34χρονος δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός έπειτα από 8 χρόνια με την Ίντερ αποχωρεί ως ελεύθερος από το Μιλάνο και το Τριφύλλι κάνει τεράστια προσπάθεια να τον φέρει στην Αθήνα. Ο 79 φορές διεθνής με την Ολλανδία έχει 296 συμμετοχές με τους Νερατζούρι και προέρχεται από σεζόν με 17 εμφανίσεις με τους νταμπλούχους Ιταλίας.