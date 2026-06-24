Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τους σκάουτερ Χρήστο Παπαντωνόπουλο και Δημήτρη Μάρκο, οι οποίοι εδώ και μέρες έχουν πιάσει δουλειά στην Τρίπολη.

Ήταν γνωστό και πλέον είναι επίσημο. Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τους Χρήστο Παπαντωνόπουλο και Δημήτρη Μάρκο, οι οποίοι αποχώρησαν μαζί με τον Σάββα Τσαμπούρη από τον ΟΦΗ και μετακόμισαν στην Τρίπολη.

Αμφότεροι έκαναν σπουδαία δουλειά τα τελευταία χρόνια στους Κρητικούς και οι Αρκάδες πήγαν σε... δοκιμασμένη και επιτυχημένη «συνταγή» για την επόμενη μέρα τους. Ο Χρήστος Παπαντωνόπουλος ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος scouting, με τον Δημήτρη Μάρκο να τον πλαισιώνει.

Ασφαλώς, οι δυο σκάουτερ έχουν... σηκώσει μανίκια εδώ και μέρες και συνεργάζονται με τον νέο Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ομάδας, για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας της επόμενης σεζόν.

Σύντομα θα ανακοινωθεί και η ένταξη του Χερόνιμο Μπαράλες στο οργανόγραμμα. Όπως έχουμε αναφέρει στο Gazzetta, ο Αργεντινός βρίσκεται εδώ και μέρες στην Τρίπολη, με την ανακοίνωση του να είναι καθαρά διαδικαστικό θέμα, καθώς κι αυτός ήδη λειτουργεί ως Team Manager του κλαμπ.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον κ. Χρήστο Παπαντωνόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του τμήματος scouting της ομάδας μας και τον κ. Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος ενισχύει το τμήμα scouting.

Ο κ. Χρήστος Παπαντωνόπουλος είναι πιστοποιημένος αναλυτής απόδοσης από το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης και κάτοχος πιστοποίησης στατιστικής ανάλυσης δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ έχει εκπαιδευτεί στην προπονητική από το MBP School of Coaches of Barcelona.

Είναι γεννημένος το 1981 και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του scouting από το 2016. Από το 2018 έως το 2024 αποτέλεσε μέλος του τμήματος scouting της αγγλικής Brentford FC ως video, regional και technical scout, ενώ την τελευταία διετία διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος scouting του ΟΦΗ, κατά την περίοδο που η ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο κ. Δημήτρης Μάρκος είναι γεννημένος το 1971 και κατέχει δίπλωμα UEFA A. Τα τελευταία 21 χρόνια εργάζεται ως επικεφαλής scouting σε ομάδες της Super League, τα τελευταία οχτώ στην ομάδα του ΟΦΗ, μέχρι και την περσινή σεζόν που η ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Έχει διατελέσει επικεφαλής του τμήματος scouting και τεχνικός διευθυντής της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ και επικεφαλής των Τμημάτων Υποδομής της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Ως ποδοσφαιριστής είχε σπουδαία καριέρα, διεθνής με την Εθνική Ελλάδας και αγωνιζόμενος κατά σειρά στην Νάουσα, στον Παναθηναϊκό, στην αγγλική Sheffield United, στην Καλαμάτα, στην ΑΕΚ, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.

Καλωσορίζουμε τον κ. Παπαντωνόπουλο και τον κ. Μάρκο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τούς ευχόμαστε καλή επιτυχία».