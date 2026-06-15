Ο Χερόνιμο Μπαράλες βρίσκεται ήδη στην Τρίπολη, ώστε να σφραγίσει την επιστροφή του στον Αστέρα AKTOR, σε ρόλο Team Manager.

Όπως είχαμε αναφέρει στο Gazzetta ο Χερόνιμο Μπαράλες θα επιστρέψει στην «οικογένεια» του Αστέρα AKTOR σε ρόλο Team Manager και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Αργεντινός άλλοτε φορ των Αρκάδων βρίσκεται ήδη στην Τρίπολη, ώστε να υπογράψει και να αναλάβει το νέο του πόστο.

Μετά τη συμφωνία με τον νέο Διευθυντή Ποδοσφαίρου του κλαμπ, Σάββα Τσαμπούρη, οι Κιτρινομπλέ έφεραν ξανά στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ακόμα έναν άλλοτε παίκτη της ομάδας που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου, ο οποίος μάλιστα αποτελεί τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του κλαμπ (59 γκολ σε 195 εμφανίσεις) σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Μπαράλες αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο πριν από ένα χρόνο, με τελευταίο σταθμό της καριέρας του την Καλαμάτα, και την περασμένη χρονιά ήταν Team Manager στην Καρταχένα, από την οποία αποχώρησε για να επιστρέψει στην ποδοσφαιρική του «Ιθάκη».

Τις επόμενες ώρες ο 39χρονος πια Μπαράλες θα ανακοινωθεί από τους Αρκάδες και θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του αγωνιστικού τμήματος και της διοίκησης, ενώ δεδομένα θα προσφέρει στα αποδυτήρια με την ηγετική του προσωπικότητα.

Οι αλλαγές που έρχονται στις τάξεις του Αστέρα AKTOR θα είναι πολλές και σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρχει και η κατάλληλη ενίσχυση στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου. Οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες μέρες.