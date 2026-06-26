Σπόραρ στο Gazzetta: «Θέλω να νιώθω υποστήριξη από τον προπονητή, να δω ότι είναι καλός μαζί μου, έτσι λειτουργώ»

Αναδρομή στους τελευταίους του μήνες στον Παναθηναϊκό έκανε ο Αντράζ Σπόραρ κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για το τι χρειάζεται ένας επιθετικός για να είναι παραγωγικός.

Στη μεγάλη και αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta ο Αντράζ Σπόραρ μίλησε για όλα όσα έγιναν τους τελευταίους του μήνες στον Παναθηναϊκό, το κλίμα και πόσο πολύ ήθελα να φύγει από την Πράσινη ΠΑΕ.

Όπως μεταξύ άλλων τόνισε μέσω του Gazzetta για εκείνον είναι πολύ σημαντικό να τον φροντίζουν και πλέον στη Σλόβαν Μπρατισλάβας έχει βρει την «Ιθάκη» του.

Μερικά αποσπάσματα:

Για εσένα τι είναι σημαντικό ώστε να είσαι παραγωγικός;

«Εγώ θέλω να νιώθω υποστήριξη από την ομάδα και τον προπονητή. Θέλω να δω ότι είναι καλός μαζί μου. Έτσι λειτουργώ. Ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να υπάρχει υποστήριξη. Εδώ στη Σλόβαν ξέρουν πώς να μου συμπεριφέρονται. Κάποιοι άλλοι παίκτες δεν το χρειάζονται αυτό».

Στον Παναθηναϊκό δεν ήταν έτσι τα πράγματα;

«Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο».

Είχε προκαλέσει εντύπωση ότι δεν πανηγύρισες το γκολ με τον Λεβαδειακό. Γιατί;

«Είχα πει στην ομάδα να με δώσει το καλοκαίρι μετά το Euro, γιατί δεν ένιωθα καλά πλέον εκεί. Δεν ήμουν χαρούμενος και ήθελα να φύγω. Ένιωθα απαίσια, δεν ήθελα να μείνω απλά για να παίρνω τον μισθό και να κάθομαι στον πάγκο. Μετά από αυτό το γκολ ένιωσα πόσο πολύ ήθελα να φύγω. Συνήθως όταν σκοράρω είμαι χαρούμενος, αλλά τότε δεν ένιωσα καλά. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη στη ζωή μου. Δεν ένιωσα τίποτα. Αυτό ήταν ένα σημάδι που μου έδειξε ότι πρέπει να φύγω».

Ήταν δύσκολοι οι τελευταίοι μήνες;

«Ναι, ήταν αρκετά. Ζήτησα να φύγω, δεν έγινε. Ήταν μια πολύ κακή περίοδος για εμένα».

Γιατί δεν έγινε;

«Καλή ερώτηση. Πραγματικά δεν ξέρω. Τους είπα ότι δεν ήθελα να μείνω».

Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τον Γιάννη Παπαδημητρίου, ποια είναι η άποψή σου;

«Έχω δει ότι αρκετοί παίκτες έχουν μιλήσει για εκείνον. Εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, έχω τη δική μου άποψη. Δεν χρειάζεται να την εκφράσω».

