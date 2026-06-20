Σπόραρ στο Gazzetta: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου εκείνο το πέναλτι, ευκαιρίες έχασαν κι ο Ρονάλντο με τον Μπενζεμά»!

«Θα με ρωτούσατε αν είναι τοξικό το ελληνικό πρωτάθλημα, αν κερδίζαμε το πρωτάθλημα την πρώτη σεζόν;»

Έχοντας πλέον φύγει από την Ελλάδα, τι εμπειρία ήταν συνολικά για σένα ο Παναθηναϊκός;

«Ο Παναθηναϊκός μου έδωσε πολλές καλές στιγμές, αλλά για εμένα η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν ότι δεν κερδίσαμε το πρωτάθλημα την πρώτη μου σεζόν. Οι οπαδοί το ήθελαν και το περίμεναν τόσο πολύ. Ήταν απογοητευτικό για όλους μας που δεν τα καταφέραμε. Ειδικά για εμένα, που έχω και κάποιες άσχημες αναμνήσεις που με επηρέασαν πολύ. Το πέναλτι με τον Βόλο είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στην καριέρα μου, θα ήταν αυτό το πρωτάθλημα που δεν πήραμε. Ήταν πραγματικά κρίμα.

Όπως ήταν φυσικό, οι οπαδοί ήταν θυμωμένοι μαζί μας. Είναι λογικό, έχουν τόσα χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα. Αλλά, σε γενικές γραμμές, είμαι χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να παίξω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος, με οπαδούς που τον ακολουθούν και τον υποστηρίζουν παντού. Είχαμε καλές και κακές στιγμές. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα, όλοι θα ήταν χαρούμενοι και θα γινόμασταν θρύλοι, ανάμεσά τους κι εγώ. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε, όμως. Πιστεύω ότι με το νέο γήπεδο θα πάρουν πρωτάθλημα και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα για την ομάδα».

Πόσο δύσκολο είναι να ξεχάσεις μια τέτοια χαμένη ευκαιρία;

«Τρομερά δύσκολο. Θέλει δουλειά για να το ξεπεράσεις. Γι’ αυτό πρέπει να είσαι ψυχικά υγιής. Δυσκολεύτηκα πολύ να το διαχειριστώ. Ειδικά οι πρώτες εβδομάδες δεν ήταν καθόλου εύκολες. Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και τα παίρνω όλα πολύ προσωπικά».

Εκείνο το βράδυ, τι σκεφτόσουν όταν τελείωσε το ματς;

«Πραγματικά τίποτα. Ένιωσα κενός. Υπάρχει ένα βίντεο που κάθομαι στο χορτάρι και δεν νιώθω τίποτα...».

«Ακόμη μου στέλνουν μηνύματα για τη χαμένη φάση με τη Μπράγκα. Ο Ρονάλντο και ο Μπενζεμά δεν έχουν χάσει τέτοια γκολ;»

Θεωρείς ότι εκείνη η στιγμή άλλαξε κάτι μέσα σου;

«Όχι. Ακόμα και μεγαλύτεροι παίκτες χάνουν ευκαιρίες. Ο Ρονάλντο και ο Μπενζεμά δεν έχουν χάσει; Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι απλά δύσκολο να ανακάμψεις».

Ένα ακόμη παιχνίδι που συζητήθηκε πολύ ήταν αυτό με τον Βόλο. Πώς το θυμάσαι αυτό το ματς;

«Το θυμάμαι αναλυτικά. Πραγματικά παίζαμε χάλια όλο το παιχνίδι. Ωστόσο, στο τέλος είχαμε ένα πέναλτι. Το έχασα... Ήμασταν σε ένα πολύ κακό φεγγάρι εκείνη την περίοδο. Φυσικά, αν σκόραρα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.Το ποδόσφαιρο, αν το σκεφτείς, είναι αστείο. Σε εκείνο το ματς έχασα το πέναλτι, την επόμενη εβδομάδα σκόραρα το νικητήριο τέρμα κόντρα στον Άρη».

Είπες ότι το κλίμα εκείνη την περίοδο δεν ήταν καλό. Τι πήγαινε λάθος τότε;

«Είναι πολύ δύσκολο να πω. Ήμασταν σε καλή κατάσταση μέχρι τον Ιανουάριο. Μετά απλά χάσαμε τη φόρμα μας. Αυτό μας λύγισε. Το γιατί δεν το ξέρω».

Νιώθεις ότι κρίθηκες πιο αυστηρά απ’ όσο άξιζες;

«Οι οπαδοί έχουν πάντα δίκιο, μπορώ να τους καταλάβω. Όπως είπα, έχασα κάποιες ευκαιρίες, όπως το πέναλτι. Σκόραρα πολλές φορές στο 90’, αλλά στο τέλος δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Τους έζησα και τους είδα όταν τα πηγαίναμε καλά με τον Γιοβάνοβιτς. Ήταν τόσο παθιασμένοι και το έδειχναν αυτό σε κάθε ματς. Ήταν τέλειο. Έτσι και όταν δεν τα πηγαίναμε καλά, μας το έδειχναν. Δεν ένιωθα ωραία φυσικά, ούτε όταν έγραφαν άσχημα πράγματα για εμένα. Με επηρέαζε, όπως είναι φυσικό, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τη μία μέρα είσαι θεός, την επόμενη τίποτα».

Ένιωσες ποτέ ότι «κουβαλούσες» το βάρος της μεταγραφής σου και των προσδοκιών;

«Δεν σκέφτομαι έτσι όταν κάνω μια μεταγραφή. Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι πάντα ο καλύτερος που μπορώ. Για εμένα, μια καλή εβδομάδα φαίνεται μόνο από το αν έχω σκοράρει. Είμαι επιθετικός, οπότε είναι σαν η διάθεσή μου να εξαρτάται από το πόσα γκολ θα σκοράρω και πόσες ασίστ θα μοιράσω. Γι’ αυτό προσπαθώ να μην δέχομαι πιέσεις από εξωτερικούς παράγοντες. Στην πραγματικότητα, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Στο τέλος δεν ένιωθα καλά, μπορούσες να το δεις και από τις αποδόσεις μου στο γήπεδο».

Γιατί διάλεξες τον Παναθηναϊκό;

«Γιατί ήταν ένα μεγάλο challenge. Ένας τεράστιος σύλλογος με φανταστικούς οπαδούς, μια θρυλική ομάδα σε μια τρομερή πόλη. Είναι επίσης ένα δύσκολο περιβάλλον, όπου πρέπει να δείξεις χαρακτήρα».

Θεωρείς το ελληνικό πρωτάθλημα τοξικό; Θα επέστρεφες ποτέ στην Ελλάδα;

«Είναι δύσκολο σίγουρα, δεν ξέρω αν θα το έλεγα τοξικό. Αν κερδίζαμε το πρωτάθλημα την πρώτη σεζόν, θα με ρωτούσατε κάτι τέτοιο; Μάλλον όχι».

Τι θυμάσαι πιο έντονα από τις πρώτες σου μέρες στον Παναθηναϊκό; Μίλησες με κάποιον πριν έρθεις;

«Μίλησα με τον Τσέριν, που ήταν ήδη εκεί. Έψαξα στο ίντερνετ κάποια παιχνίδια και είδα την ατμόσφαιρα που υπήρχε στα ματς. Ήταν φανταστική.Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν εντός έδρας κόντρα στη Σλάβια Πράγας και σκόραρα. Το γήπεδο ήταν μικρό, αλλά δεν ένιωθες ότι υπήρχαν μόνο 16 χιλιάδες άτομα. Είμαι πολύ περήφανος που υπήρξα μέλος αυτής της ομάδας. Αν ήταν αλλιώς ο πρώτος χρόνος, όλα θα ήταν διαφορετικά».

Πώς σε υποδέχθηκαν στα αποδυτήρια και τι σου έκανε εντύπωση στον σύλλογο;

«Πολύ ωραία! Είχαμε πολλούς παίκτες από τα Βαλκάνια. Είχαμε καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια με τον Γιοβάνοβιτς. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο στην ομάδα ήταν οι οπαδοί. Δεν θα ξεχάσω όταν πηγαίναμε σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και είχαν περικυκλώσει το πούλμαν με μηχανάκια. Δεν είχα βιώσει ποτέ κάτι αντίστοιχο».

Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι που έχεις παίξει και ποιο το χειρότερο;

«Το αγαπημένο μου ήταν το εντός έδρας με τον Ολυμπιακό, όπου σκοράραμε εγώ και ο Κουρμπέλης. Ίσως και εκείνο που σκόραρα για το 1-1. Το χειρότερο ματς ήταν σίγουρα αυτό με την Μπράγκα ή με τον Βόλο».

Η χαμένη φάση με την Μπράγκα είναι κάτι που σε ακολουθεί ακόμη; Ακόμη το θυμάσαι;

«Ναι, κάποιες φορές. Δεν με επηρεάζει πλέον, αλλά το σκέφτομαι. Επίσης, κάποιοι οπαδοί μού στέλνουν ακόμα μηνύματα στο Instagram».

Τι σου στέλνουν;

«Όχι καλά πράγματα, θα έλεγα».

Θα ήθελες να μας πεις;

«Όχι, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ παθιασμένοι. Βέβαια, όλα πρέπει να έχουν και τα όριά τους. Στο ίντερνετ είναι τόσο εύκολο να γράψεις κάτι».