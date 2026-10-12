Ο Β' Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς αντέδρασε στη θέση που εξέδωσε ο Παναθηναϊκός κατά εκείνου και του προπονητή του, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Αντιδράσεων συνέχεια, αυτή τη φορά από τον Ολυμπιακό. Ο Β' Αντιπρόεδρος των «ερυθρολεύκων», Κώστας Καραπαπάς έκανε ένα story απαντώντας στη θέση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός για την αντίδραση του προπονητή των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο Βάσκος τεχνικός έκανε μία ανάρτηση με το κορεό και κομμάτι του πανό που δημιούργησαν οι φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων» για το ντέρμπι και στη συνέχεια οι «πράσινοι» αντέδρασαν κάνοντας λόγο στη θέση τους για «αλαζονεία και οπαδιλίκι που δεν συνιστούν μαγκιά» και πως οι δύο ομάδες είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.

Ο Κώστας Καραπαπάς συμφώνησε στην τελευταία αυτή ατάκα απαριθμώντας κάποια πράγματα που έχει κάνει, σύμφωνα με κείνον, ο Παναθηναϊκός ενώ ο Ολυμπιακός δεν τα έχει κάνει ποτέ.

Το story του Καραπαπά

«Ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που θα πρέπει να πω πως η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει δίκιο! ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΝΤΩΣ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

Εμείς ποτέ δεν θα αντακαθιστούσαμε την αθλητική χαρά που έχουμε χάσει εδώ και 17 χρόνια με μηχανισμούς λάσπης και στημένες δικογραφίες!

Εμείς ποτέ δεν θα παίζαμε φιλικό με τους Ναζί

Εμείς δεν θα χαιρόμασταν για μια επιτυχία αγορασμένη από τη Χούντα και τη Δέσποινα».