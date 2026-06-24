Η κηδεία του Τάκη Γκώνια θα τελεστεί την Πέμπτη 25/6 στη Λιβαδειά.

Θλίψη σκόρπισε την Τετάρτη το πρωί (24/6) η είδηση ότι ο Τάκης Γκώνιας άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του, έπειτα από σόβαρο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Το τελευταίο αντίο θα πουν φίλοι και συγγενείς στον γνωστό Έλληνα παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και προπονητή την Πέμπτη 25/6 το απόγευμα στη Λιβαδειά στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την ομάδα που ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι, τον Λεβαδειακό. Ο επόμενος σταθμός του ήταν ο Ολυμπιακός όπου και έκανε δύο θητείες (1993-1997 και 2003-2004), όπως επίσης και στον Ηρακλή (1997-1998 και 2002-2003), σειρά είχε η Σπόρτινγκ Χιχόν, ο Πανηλειακός, ο Πανιώνιος, η Μεσίνα και η Κροτόνε, όπου και αποσύρθηκε.