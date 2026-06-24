Πρώτη αντίδραση της ΕΠΟ για τον Κωνσταντέλια

Μετά το story του Γιάννη Κωνσταντέλια, η πρώτη αντίδραση της ΕΠΟ προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι σέβεται απόλυτα την απόφαση του.

Υπάρχει «παγωμάρα» στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι θα μείνει εκτός Εθνικής Ελλάδος για τις επόμενες κλήσεις καθώς θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένεια του και στην εξέλιξη του.

Η ΕΠΟ από την πλευρά, ως αρχική αντίδραση, είναι ότι «η απόφαση του Κωνσταντέλια είναι απόλυτα σεβαστή» ενώ έχουν κάνει ξεκάθαρο προς τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ ότι όποτε νιώσει έτοιμος να επιστρέψει, η πόρτα της Εθνικής θα είναι ανοιχτή.

Θυμίζουμε το story του ίδιου:

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφαση μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξη μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση».