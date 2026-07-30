Ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τους Βέλγους να διαθέτουν βαριά ευρωπαϊκή φανέλα, αλλά και... αδυναμίες.

Με ανατροπή και νίκη 3-1 επί της Χάμαρμπι, η Άντερλεχτ εξασφάλισε την πρόκρισή της στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Η βελγική ομάδα αποτελεί έναν σύλλογο με βαριά ευρωπαϊκή ιστορία και σημαντική εμπειρία στις διεθνείς διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά, η φετινή Άντερλεχτ παρουσιάζεται αισθητά αποδυναμωμένη σε σχέση με προηγούμενες σεζόν, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις των φιλάθλων της.

Οι Βέλγοι προχώρησαν στην πώληση αρκετών βασικών ποδοσφαιριστών, γεμίζοντας τα ταμεία τους με περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι αποχωρήσεις των Νέιθαν Ντε Κατ, Ζαν-Κάρλο Σίμιτς και Γκότο άφησαν σημαντικά κενά στο ρόστερ. Από την άλλη πλευρά, οι μεταγραφικές κινήσεις ήταν περιορισμένες, καθώς αποκτήθηκαν μόλις δύο αμυντικοί και και δυο μέσοι.

Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα βρίσκεται και ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος μετακόμισε από τον Ολυμπιακό έναντι περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η ακριβότερη φετινή μεταγραφή του συλλόγου είναι ο επιθετικός μέσος Λούκας Άμπρος, για τον οποίο δαπανήθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως και ο Φινλανδός διεθνής εξτρέμ, Άντμαν.

Η πιο ιστορική ομάδα του βελγικού ποδοσφαίρου

Η Άντερλεχτ αποτελεί τον πιο επιτυχημένο σύλλογο του Βελγίου σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην τροπαιοθήκη της φιγουράρουν το Κύπελλο UEFA της σεζόν 1982-83, δύο Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης και δύο UEFA Super Cup, ενώ σε εγχώριο επίπεδο έχει κατακτήσει 34 πρωταθλήματα.

Από το 1936 αγωνίζεται αδιάλειπτα στην πρώτη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου, έχοντας ελάχιστες «σκιές» στην ιστορία της. Μόνο δύο φορές τερμάτισε εκτός πρώτης εξάδας του πρωταθλήματος: τη σεζόν 2019-20, όταν κατέλαβε την 8η θέση, και το 2022-23, όταν ολοκλήρωσε τη χρονιά στην 11η θέση.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο τερμάτισε στην 4η θέση της Jupiler Pro League, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Βελγίου, όπου ηττήθηκε από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η περσινή της πορεία εντός κι εκτός συνόρων

Η Άντερλεχτ δεν κατάφερε να βρεθεί στη φάση των ομίλων κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης την περασμένη σεζόν. Η πορεία της σταμάτησε στα Playoffs του Conference League, όπου αποκλείστηκε από την ΑΕΚ με συνολικό σκορ 3-1. Μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, έστρεψε το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στις εγχώριες διοργανώσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να διεκδικήσει κάποιον τίτλο.

Η έδρα της Άντερλεχτ είναι το ιστορικό Lotto Park, ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του βελγικού ποδοσφαίρου. Κατασκευάστηκε το 1917 και ανακαινίστηκε το 1980, ενώ τα τελευταία χρόνια φέρει τη σημερινή του ονομασία στο πλαίσιο συμφωνίας χορηγίας.

Το γήπεδο φιλοξενεί περίπου 21.500 θεατές και φημίζεται για τη δυνατή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ομάδας στις ευρωπαϊκές και εγχώριες αναμετρήσεις.

Από το υπάρχον ρόστερ, ο ποδοσφαιριστής που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα είναι ο Νέιθαν Σαλίμπα. Ο 22χρονος Καναδός κεντρικός χαφ αποκτήθηκε το 2025 από τη Μόντρεαλ και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029. Ξεχωρίζει για την ωριμότητα που παρουσιάζει στο παιχνίδι του, την ένταση στις μονομαχίες, αλλά και την ποιότητα στις μεταβιβάσεις του. Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, καθώς ήδη βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Ηταν τιμωρημένος στα ματς με τη Χάμαρμπι, ωστόσο θα παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η Άντερλεχτ δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός συνόρων, καθώς το πρωτάθλημα Βελγίου κάνει πρεμιέρα στις 9 Αυγούστου.

Νέα εποχή με Βίτορ Μπρούνο

Στον πάγκο της Άντερλεχτ βρίσκεται πλέον ο Βίτορ Μπρούνο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία στις αρχές Ιουλίου, διαδεχόμενος τον Μπέσνικ Χάσι. Ο 43χρονος Πορτογάλος εργάστηκε την περσινή σεζόν στην Πόρτο μέχρι τον Ιανουάριο, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πορτογαλικού Σούπερ Καπ, ενώ για αρκετά χρόνια υπήρξε στενός συνεργάτης του Σέρτζιο Κονσεϊσάο.