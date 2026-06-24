Συνδυασμοί, υπομονή, τοποθετήσεις στον χώρο, κινήσεις, αγάπη για την μπάλα που θα μένει κάτω. Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Oι ποδοσφαιρικές διαθέσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ έγιναν ξεκάθαρες από την δεύτερη ημέρα των προπονήσεων του Παναθηναϊκού στο Άπελντοορν.

Η ομάδα που θέλει να φτιάξει, ο δικός του Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει να είναι ένα σύνολο που θα αγαπά, θα θέλει την μπάλα, θα προσπαθεί να παίζει με συνδυασμούς, υπομονή, τοποθετήσεις στον χώρο και κινήσεις.

Όχι μία ομάδα που δεν θέλει την μπάλα, όχι μια ομάδα που περιμένει πίσω από αυτή, όχι μία ομάδα που θα κυνηγά τις δεύτερες μπάλες και θα είναι μονότονη, ψάχνοντας τον σέντερ φορ της με βαθιές μπαλιές.

Σε μία από τις ασκήσεις της Τετάρτης, το σενάριο είχε την μία ομάδα στο επιθετικό τρίτο να προσπαθεί να διασπάσει την καλά οργανωμένη αντίπαλη άμυνα.

Ο Δανός τεχνικός έδινε συνεχώς οδηγίες, δείχνοντας τρόπους, μοτίβα και κινήσεις για να μπορέσει η μπάλα να φτάσει σωστά στην περιοχή και να αυξηθούν οι πιθανότητες για γκολ. Είτε από τον άξονα, είτε από τα άκρα, είτε με overlaps είτε με underlaps των ακραίων μπακ, είτε με κίνηση του φορ στην πλάτη της άμυνας.

Όλες οι ομάδες του Νίστρουπ ήταν συγκροτήματα με μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας που ήθελαν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όμορφο και πιεστικό ποδόσφαιρο. Το ίδιο, προφανώς, θέλει να κάνει και στον Παναθηναϊκό...