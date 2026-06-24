Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Πένια και το γκολ του Τσάπρα

Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Πένια και το γκολ του Τσάπρα

Ρεπορτάζ:  Νίκος Αθανασίου
Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Πένια και το γκολ του Τσάπρα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε στο Gazzetta πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Ινάκι Πένια και το παρθενικό γκολ του Τριαντάφυλλου Τσάπρα με την πράσινη φανέλα. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας.

Ο λόγος για τον Ινάκι Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στην διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας μπήκε σε ένα πρώτο πρόγραμμα χωρίς μεγάλη επιβάρυνση, καθώς σήμερα ξεκίνησε προετοιμασία. Συμμετείχε στην αρχή υπό τις οδηγίες του Kάσπερ Άνκεγκρεν και του Γιώργου Μουντάκη και έπειτα έκανε ατομικό.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την πρώτη μέρα των Τσάπρα και Πένια στην Ολλανδία
image

Όσον αφορά τον Έλληνα δεξιό μπακ εμφανίστηκε σε εξαιρετική κατάσταση, έβγαλε όλη την προπόνηση και μάλιστα πέτυχε ένα όμορφο γκολ, με κίνηση στον χώρο, ντρίμπλα στον κίπερ και τελείωμα της φάσης, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα