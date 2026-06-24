Δείτε στο Gazzetta πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Ινάκι Πένια και το παρθενικό γκολ του Τριαντάφυλλου Τσάπρα με την πράσινη φανέλα. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας.

Ο λόγος για τον Ινάκι Πένια και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που φόρεσαν τα πράσινα και τέθηκαν στην διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας μπήκε σε ένα πρώτο πρόγραμμα χωρίς μεγάλη επιβάρυνση, καθώς σήμερα ξεκίνησε προετοιμασία. Συμμετείχε στην αρχή υπό τις οδηγίες του Kάσπερ Άνκεγκρεν και του Γιώργου Μουντάκη και έπειτα έκανε ατομικό.

Όσον αφορά τον Έλληνα δεξιό μπακ εμφανίστηκε σε εξαιρετική κατάσταση, έβγαλε όλη την προπόνηση και μάλιστα πέτυχε ένα όμορφο γκολ, με κίνηση στον χώρο, ντρίμπλα στον κίπερ και τελείωμα της φάσης, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί.