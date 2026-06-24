Το Gazzetta σας παρουσιάζει, με τη βοήθεια του Wyscout, όσα έκανε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κι «έψησε» έτσι τον Παναθηναϊκό να τον κάνει δικό του.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας ήταν το πιο hot όνομα στην ελληνική μεταγραφική αγορά τον Ιούνιο, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει να αποσπάσει την υπογραφή του δίνοντας ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό και κερδίζοντας έτσι στην κούρσα της απόκτησής του τον Ολυμπιακό.

Ο 24χρονος Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας ήταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» της εξαιρετικής ομάδας που σχεδίασε ο Νίκος Παπαδόπουλος και κέρδισε τις εντυπώσεις με το ποδόσφαιρο που έπαιξε κάνοντας παράλληλα μία ιστορική χρονιά για τα δεδομένα του κλαμπ της Βοιωτίας.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να δαπανήσουν ένα ποσό περί τα 3 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους και να του δώσουν ένα συμβόλαιο που θα έχει τετραετή διάρκεια, θα κρατήσει δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ένας δεξιός μπακ... δημιουργός ευκαιριών

Το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Λεβαδειακός βοήθησε πάρα πολύ τον Τσάπρα, έναν μπακ που ανεβοκατεβαίνει την πλευρά και συνεισφέρει εξίσου και στις δύο πλευρές, όμως στο επιθετικό κομμάτι ήταν εκεί που διέπρεψε πραγματικά.

Οι επαφές του Τσάπρα με τη μπάλα στο γήπεδο

Βλέπετε ο 24χρονος Έλληνας δεξιός μπακ ολοκλήρωσε τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όντας δεύτερος σε ασίστ με 10, πίσω μόνο από τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Εξετάζοντας τον δείκτη των xA με τη βοήθεια του Wyscout, ο οποίος περιγράφει την πραγματική αντιστοίχιση της αξίας των ευκαιριών που δημιουργεί ένας παίκτης με τις πάσες του σε γκολ, βλέπουμε ότι κι εκεί η επίδοσή του είναι αρκετά υψηλή, αφού είναι τέταρτος στη συγκεκριμένη κατηγορία με 5,47xA.

Κάπως έτσι μπορεί εκείνος να καρπώθηκε 4,53 ασίστ παραπάνω απ' ότι δικαιούταν, ωστόσο ακόμη κι αν δεν συνέβαινε αυτό, η επίδοσή του θα ήταν και πάλι αρκετά υψηλή, αν όλοι είχαν τις ασίστ που δικαιούνταν με βάση τον δείκτη αυτό. Αυτούς τους πολύ καλούς δημιουργικούς δείκτες τους πέτυχε με δύο τρόπους.

Πρώτα με τις σέντρες του, όπου ήταν πρώτος στην λίγκα με 121 (3,74 ανά 90'), χωρίς όμως να έχει τόσο καλό ποσοστό επιτυχίας, φτάνοντας στο 24,6% κι έπειτα με τις πάσες κλειδιά, όπου ήταν δεύτερος στη σχετική κατηγορία με 20, πίσω και πάλι μόνο από τον Ζίβκοβιτς.

Ταυτόχρονα ήταν πρώτος και σε προωθητικές πάσες με 313, αυτές δηλαδή που είτε μετακινούν τη μπάλα τουλάχιστον 30 μέτρα στο μισό της ομάδας είτε την πηγαίνουν τουλάχιστον 15 μέτρα από ένα μισό στο άλλο ή την μετακινούν για τουλάχιστον δέκα μέτρα εντός του μισού του αντιπάλου.

Είχε 5,58 πάσες προς το τελευταίο τρίτο ανά 90' με 66,5% ποσοστό επιτυχίας και 3,5 στην περιοχή του αντιπάλου με 45,9%.

Τα νούμερά του δεν ήταν όμως άσχημα και στο αμυντικό κομμάτι. Μπορεί οι μονομαχίες να μην είναι το δυνατό του στοιχείο, αφού έδινε 11,51 ανά 90' κερδίζοντας το 48,5% αυτών, ωστόσο στο κομμάτι των κοψιμάτων τα πήγε αρκετά καλά έχοντας 150 και όντας πέμπτος στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Προσοχή, τα κοψίματα δεν σημαίνει κερδίζω πίσω τη μπάλα, απλά παρεμβαίνω στην πορεία της. Όταν κάποιος κερδίζει πίσω την κατοχή της μπάλας λέγεται επανάκτηση κι εκείνος στη συγκεκριμένη κατηγορία είχε 7,61 ανά 90' με το 31,1% αυτών να γίνεται στο μισό του αντιπάλου.

Τέλος, να αναφέρουμε πως ο Τσάπρας ήταν 5ος σε χρόνο συμμετοχής σε όλο το πρωτάθλημα με 2.966 λεπτά, με τον ίδιο να μην χάνει ούτε ένα από τα 26 ματς της κανονικής διάρκειας.

*Απαραίτητο disclaimer: Τα νούμερα τα οποία αναφέρουμε είναι μόνο στην κανονική διάρκεια και όχι στα Play Offs/Play Out για να μην επηρεαστεί εικόνα από το γεγονός πως τα ματς των θέσεων 5-8 ήταν «αδιάφορα», αφού δεν έδιναν ευρωπαϊκό εισιτήριο.