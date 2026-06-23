O τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, παρουσίασε τους νεοαποκτηθέντες Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκι Πένια στους νέους τους συμπαίκτες.

Δυο μεταγραφές ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός τις πρώτες ώρες του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του. Ο λόγος για τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Ινιάκι Πένια, με τους νεαποκτηθέντες να εντάσσονται με την αποστολή του Τριφυλλιού.

Οι δυο ποδοσφαιριστές βρίσκονται ήδη στην Ολλανδία και ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Στέφανος Κοτσόλης, τους παρουσίασε το απόγευμα στους νέους τους συμπαίκτεες. Αμφότεροι είπαν λίγα λόγια και εν συνεχεία ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας.