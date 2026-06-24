Οι Ισπανοί επιβεβαιώνουν το πόσο προχωρημένη είναι η υπόθεση του Αρίτζ Ελουστόντο και του ΠΑΟΚ, αναφέροντας μερικές λεπτομέρειες του deal.

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με το πόσο έχουν κυλήσει οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτησή του.

Οι Ισπανοί επιβεβαίωσαν από την πλευρά τους το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, τονίζοντας ότι ο 31χρονος στόπερ δεν ήθελε να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα στην Ισπανία πέρα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχοντας μείνει ελεύθερος από τους Βάσκους.

Παράλληλα τονίζουν ότι το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή θα είναι διάρκειας τριών ετών με σημαντικές οικονομικές απολαβές, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να δώσει θετική απάντηση ο Ισπανός αμυντικός