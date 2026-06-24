Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με τις στιγμές που πέρασαν οι Τσάπρας και Πένια την πρώτη τους μέρα στην Ολλανδία.

Τσάπρας και Πένια έφτασαν στην Ολλανδία την Τρίτη (23/06) για να ενσωματωθούν στην αποστολή του Παναθηναϊκού, που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο Άπελντορν.

Εκεί, ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Στέφανος Κοτσόλης παρουσίασε τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του κλαμπ στους νέους συμπαίκτες τους. Ύστερα εκείνοι πήραν το λόγο και μίλησαν σε κείνους ενώ έπειτα έκαναν και από μία δήλωση ο καθένας για το βίντεο που δημιούργησαν οι «πράσινοι» για κείνους.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια ενώ ο Έλληνας δεξιός μπακ για 4, με το κόστος των μεταγραφών τους να ξεπερνούν μαζί τα 6 εκατ. ευρώ.

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