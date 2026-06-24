«Στη Ρίο Άβε θα παραμείνει ο Μάριος Βρουσάι»

Τέλος στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν τον Βρουσάι να επιστρέφει στον Ολυμπιακό, βάζει δημοσιέυμα απo την Πορτογαλία.

Όπως είναι γνωστό η περίπτωση του Μάριου Βρουσάι για να επιστρέψει ξανά στο λιμανι ήταν υπό εξέταση για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο η μεταγραφή του Πάμπλο Μαφέο στους Ερυθρόλευκους απομάκρυνε αυτό το σενάριο σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσιεύμα.

Αναλυτικότερα από την Παρασκευή ο άλλοτε παίκτης της Μαγιόρκα είναι και με τη βούλα παίκτης των Πειραιωτών με την νέα προσθήκη στην ομάδα να φέρνει αλλαγές στον σχεδιασμό της ομάδας για το δεξιό άκρο της άμυνας. Προ ολίγον ημερών, είχαν κυκλοφορήσει πολλά δημοσιεύματα και από την Ιβηρική χώρα που έκαναν λόγο για την επιστροφή του Βρουσάι στον Ολυμπιακό.

Κάτι που ωστόσο δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος σύμφωνα και με όσα αναφέρει η «Record», έτσι το σενάριο αυτό τουλάχιστον για την ώρα μοιάζει απίθανο.

Αξίζει φυσικά να αναφέρουμε πως ο 27χρονος μπακ, όντας και αρχηγός της Ρίο Άβε είναι πολύτιμος για την ομάδα του Συλαϊδόπουλου και έχει συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το 2027. Τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 83 συμμετοχές με τη φανέλα του σύλλουγου και βρήκε τρεις φορές τον δρόμο για τα δίχτυα ενώ μοίρασε πέντε ασίστ.