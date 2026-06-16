Βρουσάι - Ολυμπιακός: Πορτογαλική επιβεβαίωση για τις πιθανότητες του come back του πλάι στον Μαφέο
Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta προ ημερών μία περίπτωση που βρίσκεται υπό εξέταση για την θέση του δεξιού μπακ για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό είναι εκείνη του Μάριου Βρουσάι. Την Τρίτη η A Bola επιβεβαίωσε τις σχετικές πληροφορίες κάνοντας λόγο για τις πιθανότητες επιστροφής του Έλληνα διεθνούς στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
Τον αναφέρει ως έναν παίκτη που θα έχει συμπληρωματικό ρόλο δίπλα στον Μαφέο, που έχει κλείσει ο Ολυμπιακός και θα έρθει εκτός απροόπτου στην Ελλάδα την Τετάρτη για υπογραφές και ανακοινώσεις. Η A Bola επαναφέρει και τον Πολωνό γκολκίπερ Μίτζα για μία θέση όμως που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς.
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