Η Άτλας βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες από τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τους Μεξικάνους.

Βαλίτσες για να επιστρέψει στο Μεξικό φαίνεται ότι ετοιμάζει ο Χόρχε Σάντσες. Ο 28χρονος αμυντικός του ΠΑΟΚ είναι αρκετά κοντά στη μεταγραφή του στην Άτλας μετά από έξι μήνες παρουσίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ΜΜΕ από το Μεξικό, ο Δικέφαλος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον μεξικάνικο σύλλογο για την πώληση του διεθνή δεξιού οπισθοφύλακα, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ με την εθνική του ομάδα για το Μουντιάλ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Σάντσες είναι θετικός στο να επαναπατριστεί μετά από έξι μήνες στη Θεσσαλονίκη και πλέον απομένει το οκ από τον ΠΑΟΚ, που κρατά στα χέρια του επίσημη πρόταση για την πώληση του ποδοσφαιριστή.

«Ο αμυντικός Χόρχε Σάντσες είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στο μεξικανικό ποδόσφαιρο με την Άτλας. Η διοίκηση της Άτλας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον παίκτη, ο οποίος έχει κληθεί στην Εθνική Ομάδα του Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, και έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για τη μεταγραφή.

Προς το παρόν, υπάρχει επίσημη προσφορά από την ομάδα με έδρα το Χαλίσκο για την αγορά του συμβολαίου του από τον ΠΑΟΚ», τονίζει το δημοσίευμα στο Μεξικό.