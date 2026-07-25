Με προίκα το 3-2 στην Πολωνία, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου. Ο Πολωνός Σίλβεστρακ θα διευθύνει τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τη μεγάλη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου, την ερχόμενη Πέμπτη (30/7, 20:45) στην Τούμπα. Μετά τη νίκη του με 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο «Δικέφαλος» θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά και να τσεκάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που προέκυψε με τον Τάχα Άλι. Ο Σουηδός επιθετικός τραυματίστηκε στην ωμοπλάτη και έχει τεθεί νοκ άουτ από την κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών», έχοντας ήδη ξεπεράσει τις 10.000 κάρτες διαρκείας, αποτελώντας και πάλι τον 12ο παίκτη της ομάδας.

Στο πρώτο παιχνίδι, ο Δανός Σάντι Πούτρος άφησε αρκετά παράπονα στους «ασπρόμαυρους», κυρίως για την κατανομή των σφυριγμάτων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Ντιναμό πήρε περισσότερες αποφάσεις υπέρ της, ενώ ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε δικαιολογημένα για την ανατροπή του Ανέστη Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, σε μια φάση στην οποία υπάρχει παρατεταμένο τράβηγμα πάνω στον νεαρό επιθετικό.

Για τη ρεβάνς της Τούμπας η UEFA όρισε τον Πολωνό Ντάμιαν Σίλβεστρακ. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σοκολνίτσκι και Καράσεβιτς, τέταρτος ο Κος, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Λάσικ και Πάσκεβιτς.

Ο συγκεκριμένος ορισμός προκάλεσε αρκετή συζήτηση στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο. Δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι η Ντινάμο Κιέβου διατηρεί στενούς δεσμούς με την Πολωνία, όπου φιλοξενεί τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα η UEFA δεν είχε ορίσει ποτέ ξανά Πολωνό διαιτητή σε αγώνα της Ντιναμό. Το κάνει τώρα...

Αυτό από μόνο του, ασφαλώς, δεν προδικάζει τη στάση του Πολωνού ρέφερι, ωστόσο μετά τα παράπονα του πρώτου αγώνα η επιλογή της UEFA αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα από τον ΠΑΟΚ.