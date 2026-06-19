Χόρχε Σάντσες: «Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι»

Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει μετά την πρόκριση του Μεξικό στους 32 του Παγκοσμίου, ο Χόρχε Σάντσες που τόνισε ότι θέλουν να πάνε μακριά στη διοργάνωση.

Το Μεξικό το βράδυ της Πέμπτης (19/6) έγινε η πρώτη ομάδα που κλείνει θέση στους «32» του Μουντιάλ 2026,ήταν ανώτερη και επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας στη Γουαδαλαχάρα. Έτσι σφράγισε την πρώτη θέση του 1ου ομίλου. Δεν έλειπαν και οι ελληνικές παρουσίες από το παιχνίδι, καθώς σε όλο το ματς έπαιξε ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, στο 71' μπήκε ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ....

Μετά το σφύριγμα της λήξης ο αμυντικός του Δικεφάλου του Βορρά έστειλε το δικό του μήνυμα για την Ελ Τρι, τονίζοντας πόσο ενθουσιασμένοι είναι η ομάδα και πως θέλουν να κάνουν τη διαφορά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και πρόθυμοι να προχωρήσουμε μακριά, και είναι μια διαδικασία βήμα προς βήμα. Αυτή τη στιγμή, απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή επειδή δεν είναι εύκολο να κερδίσεις αυτούς τους αντιπάλους. Κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Δεν υπάρχουν πλέον εύκολοι αντίπαλοι, κάθε αγώνας είναι δύσκολος. Τώρα πρέπει να το απολαύσουμε αυτό και να αναλύσουμε τι κάναμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο, οπότε μπορούμε να φύγουμε από εδώ νιώθοντας ήρεμοι και έτοιμοι να το εφαρμόσουμε αύριο, επειδή είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και πρόθυμοι να κάνουμε τη διαφορά»

Στην συνέχεια ο 28χρονος μπακ μίλησε για την πορεία της ομάδας και τη σημασία της πρωτειάς: «Απλώς το παίρνουμε μέρα με τη μέρα και απολαμβάνουμε κάθε στιγμή, επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και αν συνεχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα με τον τρόπο που τα κάνουμε, θα πάμε πολύ μακριά. Για εμάς είναι σημαντικό επειδή ξέρουμε τι σημαίνει η πρώτη θέση, το να κλείνουμε τη σεζόν στην έδρα μας, με τους οπαδούς μας είμαστε πιο δυνατοί και φεύγουμε ευχαριστημένοι με την υποδοχή εδώ στη Γκουανταλαχάρα, επειδή ήταν αισθητή τις τελευταίες δύο ημέρες».