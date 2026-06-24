Διαβάστε στο Gazzetta τα δεδομένα για τις δύο περιπτώσεις κεντρικών χαφ που έχουν συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό.

Μετά το ντεμαράζ της προηγούμενης εβδομάδας που έφερε τρεις ολοκληρωμένες μεταγραφές(Καμαρά, Πένια, Τσάπρας) και μία προς ολοκλήρωση(Ντε Φράι), ο Παναθηναϊκός φορτσάρει εκ νέου για να καλύψει και τις υπόλοιπες ανάγκες του.

Τον αριστερό μπακ, τον κεντρικό μέσο, τον σέντερ φορ και έναν ακόμη στόπερ, με την περίπτωση του Φαν Ντρόγκελεν να έχει εξελιχθεί σε σκληρό πόκερ αλλά να παραμένει ''ζωντανή''.

Καπνός και φωτιά για Ντεόσα

Όσον αφορά την μεσαία γραμμή, ισπανικό δημοσίευμα συνέδεσε τον Παναθηναϊκό με τον Νέλσον Ντεόσα της Μπέτις.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως όντως το Τριφύλλι έψει ψαχτεί για την συγκεκριμένη περίπτωση, για τον Κολομβιανό χαφ ο οποίος έχει τεθεί εκτός ομάδας από τον περασμένο Απρίλιο λόγω της σχέσης του με την κόρη του Χοακίν! Του ποδοσφαιρικού συμβούλου και legend του συλλόγου της Ανδαλουσίας.

Είναι σε περίοπτη θέση στη ''πράσινη'' λίστα ενώ αναφορές του διεθνούς Τύπου αναφέρουν πως η Βάσκο ντε Γκάμα έχει μπει δυνατά στην διεκδίκησή του.

Παλεύει για Γιένσεν αλλά ο χρόνος τελειώνει

Από κει και πέρα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παλεύει την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Ματίας Γιένσεν.

Η πρόταση του Τριφυλλιού είναι άκρως υπερβατική, οι ''πράσινοι'' έχουν ανέβει σε νούμερα που δεν... παίζουν αυτή την στιγμή στο ρόστερ ως προς τις ετήσιες απολαβές αλλά ο Δανός μέσος πέρα από την διάθεση να συζητήσει, δεν δείχνει διάθεση να συμφωνήσει.

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, καθώς είναι προφανές πως περιμένει προτάσεις από καλύτερα του ελληνικού πρωταθλήματα.

Ο χρόνος στη κλεψύδρα πάντως, τελειώνει, μιας και ο Παναθηναϊκός δεν θα περιμένει για... πάντα τον 30χρονο άσο.

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