Η περίπτωση του Ντομίνγκος Ντουάρτε φαίνεται ότι έχει μπει δυναμικά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό καθώς οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών έχουν σημαντική πρόοδο.

Ο μεταγραφικός πυρετός του Ολυμπιακού μεγαλώνει καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας και μετά τον Νταβίντ Κάρμο, οι Πειραιώτες είναι έτοιμο να βρουν και δεύτερο στόπερ, με τον Ντομίνγκος Ντουάρτε να έχει κερδίσει πολλούς πόντους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλεξάντερ Βιεϊρά, οι Πειραιώτες έχουν εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και έχουν βάλει την υπόθεση σε αρκετά καλό δρόμο, ωστόσο δεν παίζουν μόνοι τους.

Η Σάο Πάολο προσπαθεί να κάνει τη ρελάνς και να προσπεράσει ξανά τους «ερυθρολεύκους», ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν έχουν το πάνω χέρι για τον Πορτογάλο στόπερ. Βέβαια, να τονίσουμε πως ο Σμαϊλοβιτς είναι πρώτος στη λίστα και στη συνέχεια έπεται ο έμπειρος παίκτης.

Να θυμίσουμε πως ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από τη Χετάφε μετά από μία γεμάτη σεζόν με 35 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.