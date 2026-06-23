Εντείνει τις προσπάθειές του ο Ολυμπιακός ώστε να κλείσει τα ανοιχτά μεταγραφικά του μέτωπα και σε αρκετές θέσεις για τη νέα αγωνιστική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός δεν σταματά τις μεταγραφικές του διεργασίες αλλά και τις προσπάθειές του ώστε να κλείσει τους παίκτες που θέλει. Σε αυτήν την φάση ο Πορτογάλος σέντερ μπακ Ντομίνγκος Ντουάρτε - για τον οποίο ήδη έχετε διαβάσει - είναι το φαβορί για τον επόμενο μετά τον Κάρμο στόπερ που θα κλείσει. Και αυτό διότι δεν έχει προκύψει συμφωνία με τη Σάντεφιορντ για τον Σμαϊλοβιτς.

Κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο για να βρει την χρυσή τομή για τις υποθέσεις του - κυρίως - δεκαριού Πέταρ Στάνιτς από την ομάδα της Λουντογκόρετς και του εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα από την Τζιρόνα. Και όλα αυτά ενώ οι διαπραγματεύσςις αυτές έχουν ήδη πάρει αρκετές ημέρες.

Ο Ντουάρτε είναι που μένει ελεύθερος από τον σύλλογο της Χετάφε. Οι Στάνιτς και Ρόκα - εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και πάνε κατ' ευχήν - θα είναι με αγορά από τις Λουντογκόρετς και Τζιρόνα αντίστοιχα.



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