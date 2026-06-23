Ολυμπιακός - μεταγραφές: Προχωρά δυνατά για Ντουάρτε, Στάνιτς και Ρόκα
Ο Ολυμπιακός δεν σταματά τις μεταγραφικές του διεργασίες αλλά και τις προσπάθειές του ώστε να κλείσει τους παίκτες που θέλει. Σε αυτήν την φάση ο Πορτογάλος σέντερ μπακ Ντομίνγκος Ντουάρτε - για τον οποίο ήδη έχετε διαβάσει - είναι το φαβορί για τον επόμενο μετά τον Κάρμο στόπερ που θα κλείσει. Και αυτό διότι δεν έχει προκύψει συμφωνία με τη Σάντεφιορντ για τον Σμαϊλοβιτς.
Κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο για να βρει την χρυσή τομή για τις υποθέσεις του - κυρίως - δεκαριού Πέταρ Στάνιτς από την ομάδα της Λουντογκόρετς και του εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα από την Τζιρόνα. Και όλα αυτά ενώ οι διαπραγματεύσςις αυτές έχουν ήδη πάρει αρκετές ημέρες.
Ο Ντουάρτε είναι που μένει ελεύθερος από τον σύλλογο της Χετάφε. Οι Στάνιτς και Ρόκα - εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και πάνε κατ' ευχήν - θα είναι με αγορά από τις Λουντογκόρετς και Τζιρόνα αντίστοιχα.
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