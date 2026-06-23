Νορβηγικά ΜΜΕ: «Ο Ολυμπιακός το προβάδισμα για τον Σμαϊλοβιτς»
Το νορβηγικό κανάλι TV 2 επικαλούμενο δικές του πηγές μεταδίδει ότι αυτό που καταλαβαίνει (από τις πληροφορίες του) είναι πώς ο Ολυμπιακός είναι το club που έχει το προβάδισμα για να κλείσει τον Σουηδοβόσνιο στόπερ. Ο λόγος για τον Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς για τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε ρίξει ένα σημαντικό ποσό στο τραπέζι.
Η Σάντεφιορντ - όπου ανήκει - ζητά ένα ποσό κοντά στα 6 εκατ. ευρώ. Με βάση τα νορβηγικά ρεπορτάζ αξιώνει περίπου 5,5 εκατ. ευρώ ενώ στις τελευταίες ημέρες έχει ξεπηδήσει το ενδιαφέρον των Ρέιντζερς και Χαλ ενώ υπήρχε από πριν και η Σέλτικ.
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