Οι προπονητές που θα «χτίσουν» τις ομάδες των «μονομάχων» της Stoiximan Super League ενόψει της νέας σεζόν. Εμπιστοσύνη στους Έλληνες από 6/14.

Με την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι από τον ΠΑΟΚ και την συμφωνία του Λεβαδειακού με τον Ηλία Χαραλάμπους συμπληρώθηκε το «παζλ» των 14 προπονητών της Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς και οι Βοιωτοί είναι δύο από τις πέντε ομάδες που δεν θα συνεχίσουν με τον κόουτς που ολοκλήρωσαν την σεζόν.

Από εκεί και πέρα τεχνικούς άλλαξαν οι δυο ομάδες που ανέβηκαν από τη Super League 2, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και Βάλτερ Ματσάρι, να αντικαθιστούν τον Αλέκο Βοσνιάδη και τον Γιώργο Πετράκη, σε Καλαμάτα και Ηρακλή, αντιστοίχως. Φυσικά, η πέμπτη ομάδα που άλλαξε προπονητή είναι ο Παναθηναϊκός, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ.

Εννέα ομάδες συνεχίζουν την πορεία τους με τους προπονητές τους, ενώ το αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 14 κλαμπ της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου τα έξι εμπιστεύτηκαν Έλληνα τεχνικό. Ο λόγος για τον Κυπελλούχο ΟΦΗ και τους Άρη, Βόλο, Αστέρα AKTOR, Παναιτωλικό και Καλαμάτα. Ο αριθμός θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερος, εφόσον ο Νίκος Παπαδόπουλος ανανέωνε με τον Λεβαδειακό, όμως η προφορική τους συμφωνία δεν ενεργοποιήθηκε και οι Βοιωτοί επέλεξαν τον Κύπριο, Ηλία Χαραλάμπους.

Μένει να φανεί αν η τάση της εμπιστοσύνης στους Έλληνες προπονητές θα διευρυνθεί στην πορεία της σεζόν. Όσον αφορά τις υπόλοιπες εθνικότητες στη Super League εργάζονται δύο Σέρβοι και ισάριθμοι Ιταλοί, όπως και από ένας Αργεντινός, Ισπανός και Δανός.

Οι προπονητές των 14 ομάδων της Stoiximan Super League

ΑΕΚ : Μάρκο Νίκολιτς

: Μάρκο Νίκολιτς Ολυμπιακός : Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ΠΑΟΚ : Αλέσιο Λίσι

: Αλέσιο Λίσι Παναθηναϊκός : Τζέικομπ Νίστρουπ

: Τζέικομπ Νίστρουπ Άρης : Μιχάλης Γρηγορίου

: Μιχάλης Γρηγορίου Λεβαδειακός : Ηλίας Χαραλάμπους

: Ηλίας Χαραλάμπους ΟΦΗ : Χρήστος Κόντης

: Χρήστος Κόντης Βόλος : Κώστας Μπράτσος

: Κώστας Μπράτσος Ατρόμητος : Ντούσαν Κέρκεζ

: Ντούσαν Κέρκεζ Kηφισιά : Σεμπάστιαν Λέτο

: Σεμπάστιαν Λέτο Αστέρας AKTOR: Γιώργος Αντωνόπουλος

Γιώργος Αντωνόπουλος Παναιτωλικός : Γιάννης Αναστασίου

: Γιάννης Αναστασίου Καλαμάτα : Παναγιώτης Χριστοφιλέας

: Παναγιώτης Χριστοφιλέας Ηρακλής: Βάλτερ Ματσάρι

Οι εθνικότητες των προπονητών της Stoiximan Super League

Έλληνες : 6

: 6 Σέρβοι : 2

: 2 Ιταλοί : 2

: 2 Αργεντινός : 1

: 1 Ισπανός : 1

: 1 Δανός : 1

: 1 Κύπριος: 1

Οι προπονητές που συνεχίζουν

ΑΕΚ : Μάρκο Νίκολιτς

: Μάρκο Νίκολιτς Ολυμπιακός : Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Άρης : Μιχάλης Γρηγορίου

: Μιχάλης Γρηγορίου ΟΦΗ : Χρήστος Κόντης

: Χρήστος Κόντης Βόλος : Κώστας Μπράτσος

: Κώστας Μπράτσος Ατρόμητος : Ντούσαν Κέρκεζ

: Ντούσαν Κέρκεζ Kηφισιά : Σεμπάστιαν Λέτο

: Σεμπάστιαν Λέτο Αστέρας AKTOR: Γιώργος Αντωνόπουλος

Γιώργος Αντωνόπουλος Παναιτωλικός: Γιάννης Αναστασίου

Οι «new entries»

ΠΑΟΚ : Αλέσιο Λίσι

: Αλέσιο Λίσι Παναθηναϊκός : Τζέικομπ Νίστρουπ

: Τζέικομπ Νίστρουπ Λεβαδειακός : Ηλίας Χαραλάμπους

: Ηλίας Χαραλάμπους Καλαμάτα : Παναγιώτης Χριστοφιλέας

: Παναγιώτης Χριστοφιλέας Ηρακλής: Βάλτερ Ματσάρι

Οι προπονητές που αποχώρησαν