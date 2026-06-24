Super League: Ο προπονητικός χάρτης της νέας σεζόν, 6/14 οι Έλληνες
- Οι προπονητές των 14 ομάδων της Stoiximan Super League
- Οι εθνικότητες των προπονητών της Stoiximan Super League
- Οι προπονητές που συνεχίζουν
- Οι «new entries»
- Οι προπονητές που αποχώρησαν
Με την πρόσληψη του Αλέσιο Λίσι από τον ΠΑΟΚ και την συμφωνία του Λεβαδειακού με τον Ηλία Χαραλάμπους συμπληρώθηκε το «παζλ» των 14 προπονητών της Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς και οι Βοιωτοί είναι δύο από τις πέντε ομάδες που δεν θα συνεχίσουν με τον κόουτς που ολοκλήρωσαν την σεζόν.
Από εκεί και πέρα τεχνικούς άλλαξαν οι δυο ομάδες που ανέβηκαν από τη Super League 2, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και Βάλτερ Ματσάρι, να αντικαθιστούν τον Αλέκο Βοσνιάδη και τον Γιώργο Πετράκη, σε Καλαμάτα και Ηρακλή, αντιστοίχως. Φυσικά, η πέμπτη ομάδα που άλλαξε προπονητή είναι ο Παναθηναϊκός, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ.
Εννέα ομάδες συνεχίζουν την πορεία τους με τους προπονητές τους, ενώ το αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 14 κλαμπ της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου τα έξι εμπιστεύτηκαν Έλληνα τεχνικό. Ο λόγος για τον Κυπελλούχο ΟΦΗ και τους Άρη, Βόλο, Αστέρα AKTOR, Παναιτωλικό και Καλαμάτα. Ο αριθμός θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερος, εφόσον ο Νίκος Παπαδόπουλος ανανέωνε με τον Λεβαδειακό, όμως η προφορική τους συμφωνία δεν ενεργοποιήθηκε και οι Βοιωτοί επέλεξαν τον Κύπριο, Ηλία Χαραλάμπους.
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Μένει να φανεί αν η τάση της εμπιστοσύνης στους Έλληνες προπονητές θα διευρυνθεί στην πορεία της σεζόν. Όσον αφορά τις υπόλοιπες εθνικότητες στη Super League εργάζονται δύο Σέρβοι και ισάριθμοι Ιταλοί, όπως και από ένας Αργεντινός, Ισπανός και Δανός.
Οι προπονητές των 14 ομάδων της Stoiximan Super League
- ΑΕΚ: Μάρκο Νίκολιτς
- Ολυμπιακός: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
- ΠΑΟΚ: Αλέσιο Λίσι
- Παναθηναϊκός: Τζέικομπ Νίστρουπ
- Άρης: Μιχάλης Γρηγορίου
- Λεβαδειακός: Ηλίας Χαραλάμπους
- ΟΦΗ: Χρήστος Κόντης
- Βόλος: Κώστας Μπράτσος
- Ατρόμητος: Ντούσαν Κέρκεζ
- Kηφισιά: Σεμπάστιαν Λέτο
- Αστέρας AKTOR: Γιώργος Αντωνόπουλος
- Παναιτωλικός: Γιάννης Αναστασίου
- Καλαμάτα: Παναγιώτης Χριστοφιλέας
- Ηρακλής: Βάλτερ Ματσάρι
Οι εθνικότητες των προπονητών της Stoiximan Super League
- Έλληνες: 6
- Σέρβοι: 2
- Ιταλοί: 2
- Αργεντινός: 1
- Ισπανός: 1
- Δανός: 1
- Κύπριος: 1
Οι προπονητές που συνεχίζουν
- ΑΕΚ: Μάρκο Νίκολιτς
- Ολυμπιακός: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
- Άρης: Μιχάλης Γρηγορίου
- ΟΦΗ: Χρήστος Κόντης
- Βόλος: Κώστας Μπράτσος
- Ατρόμητος: Ντούσαν Κέρκεζ
- Kηφισιά: Σεμπάστιαν Λέτο
- Αστέρας AKTOR: Γιώργος Αντωνόπουλος
- Παναιτωλικός: Γιάννης Αναστασίου
Οι «new entries»
- ΠΑΟΚ: Αλέσιο Λίσι
- Παναθηναϊκός: Τζέικομπ Νίστρουπ
- Λεβαδειακός: Ηλίας Χαραλάμπους
- Καλαμάτα: Παναγιώτης Χριστοφιλέας
- Ηρακλής: Βάλτερ Ματσάρι
Οι προπονητές που αποχώρησαν
- ΠΑΟΚ: Ραζβάν Λουτσέσκου
- Παναθηναϊκός: Ράφα Μπενίτεθ
- Λεβαδειακός: Νίκος Παπαδόπουλος
- Καλαμάτα: Αλέκος Βοσνιάδης
- Ηρακλής: Γιώργος Πετράκης
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