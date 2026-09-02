Ηλιόπουλος: «Πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες και θα είμαστε περήφανοι»

Οι δηλώσεις του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, μετά τη νίκη επί του Νέστου στρη Χρυσούπολη.

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου

«Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες μεγάλων ομάδων δεν θα ασχολούνταν καν να έρθουν στη Χρυσούπολη αλλά εγώ αποδέχθηκα την πρόταση με μεγάλη χαρά. Εδώ οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ντόπιοι, κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια κι αυτό ικανοποιεί ξέρετε όλους αυτούς που θέλουν να πιστεύουν σε ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Έτσι λοιπόν δεν σνομπάρουμε την επαρχία, δεν σνομπάρουμε τις μικρές ομάδες, και είμαστε εδώ έμπρακτα για να δείχνουμε ότι όχι μόνο στηρίζουμε αλλά μπορούμε να τους δίνουμε και το έναυσμα να οραματίζονται, να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο.

Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της. Για την ΑΕΚ ξεκινάνε σιγά σιγά τα στριμώγματα, από βδομάδα. Πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες μας και θα είμαστε περήφανοι για αυτή την πορεία. Αλλά όπερ έδει δείξαι. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και θα προσπαθήσουμε, για το καλύτερο».