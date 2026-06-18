Ο Παναθηναϊκός διαθέτει αυτή τη στιγμή 28 παίκτες στο ρόστερ του και το Gazzetta σκιαγραφεί την κατάσταση που επικρατεί στο πράσινο στρατόπεδο.

Στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε από χθες με την πρώτη προπόνηση και επίσημα η νέα σεζόν, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να γνωρίζει την πλειονότητα των νέων του παικτών. Ο Δανός προπονητής, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα την Κυριακή (21/06) στις 16:00 στο Κορωπί, έχει αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί ένα ρόστερ 28 ποδοσφαιριστών, μετά τις πρώτες αποχωρήσεις που έγιναν με τα συμβόλαια που έληγαν.

Μπορεί το νούμερο αυτή τη στιγμή να μοιάζει πως είναι κοντά στο 26-27 που έχει ζητήσει ο νεαρός Δανός τεχνικός να καταλήξει το ρόστερ, ωστόσο πρέπει να συνυπολογίσουμε πως το 28 αυτό που υπάρχει τώρα είναι παρωδικό, αφού αναμένονται να γίνουν αρκετές προσθήκες και αποχωρήσεις προκειμένου εκείνος να συνθέσει ένα σύνολο που μπορεί να εξυπηρετήσει τα αγωνιστικά του «θέλω».

Οι 10+1 παίκτες που θέλει ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στοχεύει στην απόκτηση τουλάχιστον δέκα παικτών, συνυπολογίζοντας τόσο εκείνους που θα είναι για βασικοί όσο κι εκείνους που θα έρθουν για να προσθέσουν ανταγωνισμό σε κάποιες θέσεις.

Οι «πράσινοι» θέλουν δύο τερματοφύλακες. Ο πρώτος θα είναι ο βασικός και γι' αυτή τη θέση μεγάλος στόχος είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και ο δεύτερος, που είναι ο Τσάβες, ο οποίος έχει κλείσει για νέο δανεισμό, θα έρθει συμπληρώσει την τριάδα που θα συνθέσει μαζί με τον Κότσαρη και κείνον που θα αποκτηθεί για πρώτος.

Έπειτα, υπάρχει επιθυμία για απόκτηση δύο στόπερ, ο αριθμός των οποίων μπορεί να ανέβει σε τρεις, ανάλογα τις αποχωρήσεις που θα υπάρξουν. Στη μεσαία γραμμή γίνεται προσπάθεια για δύο προσθήκες, μία στο «6» και μία στο «8».

Τέλος, στην επίθεση, μετά την αποχώρηση του Σφιντέρσκι και την τοποθέτηση του Πάντοβιτς στην transfer list είναι πιθανό να γίνουν δύο προσθήκες.

Και σε όλα αυτά δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψιν την περίπτωση να γίνει αποδεχθεί κάποια πρόταση που θα ικανοποιεί την ομάδα για κάποιον παίκτη που υπολογίζεται από τον Νίστρουπ και τότε εκείνος θα πρέπει να αντικατασταθεί ή το να διαγνώσει εκείνος κάποια επιπλέον ανάγκη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Οι 28+2 παίκτες του ρόστερ κι εκείνοι που είναι προς αποχώρηση

Οι 28 παίκτες που διαθέτει στο ρόστερ ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν θα αυξηθούν μόνο με τις μεταγραφικές προσθήκες προφανώς, αλλά θα μειωθούν και με τις αποχωρήσεις που θα επέλθουν.

Μετά τη σταχυολόγηση που έγινε και με τη συμμετοχή του Δανού τεχνικού, στους «πρασίνους» υπάρχουν οκτώ ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται κι έχουν ενημερωθεί να βρουν ομάδα.

Ο πρώτος εξ' αυτών, ο Κάρολ Σφιντέρσκι το έκανε ήδη, αφού υπάρχει συμφωνία για να παραχωρηθεί στην πολωνική Βίντσεβ Λοτζ. Υπάρχουν όμως ακόμη οι Γεντβάι, Βιλένα, Ταβάρες, Λημνιός, Μπακασέτας, Πάντοβιτς και Σισοκό, για τους οποίους πρέπει να γίνει η ανάλογη διαδικασία.

Μάλιστα, έχουν λάβει ειδική άδεια για να απουσιάσουν από την προετοιμασία για να καταφέρουν να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Κάπως έτσι οι παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή το «τριφύλλι» υπολογίζονται απόλυτα από τον Νίστρουπ περιορίζονται στους 20, 22 αν προσμετρήσουμε και τους Τσάβες-Καμάρα, που έχουν κλείσει.

Η διάρθρωση του ρόστερ του Παναθηναϊκού

Τερματοφύλακες: Κότσαρης και Τσάβες *

Κότσαρης και Τσάβες Κεντρικοί αμυντικοί: Ίνγκασον, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης

Ίνγκασον, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης Δεξιοί μπακ: Καλάμπρια

Καλάμπρια Αριστεροί μπακ: Κυριακόπουλος

Κυριακόπουλος Αμυντικοί και κεντρικοί μέσοι: Τσιριβέγια, Τσέριν, Σιώπης, Κοντούρης, Καμαρά *

Τσιριβέγια, Τσέριν, Σιώπης, Κοντούρης, Καμαρά Επιτελικοί μέσοι: Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς

Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς Εξτρέμ: Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρι, Παντελίδης, Κυριόπουλος

Ζαρουρί, Αντίνο, Πελίστρι, Παντελίδης, Κυριόπουλος Επιθετικοί: Ντέσερς, Τεττέη

*Υπάρχει συμφωνία, αλλά όχι ανακοίνωση