Ο Τάσος Μπακασέτας σκόραρε στο ντεμπούτο του με τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος ωστόσο έχασε 2-1 από την Ανόρθωση.

Πέντε λεπτά χρειάστηκε ο Τάσος Μπακασέτας για να σκοράρει στην Κύπρο, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να περνά ως αλλαγή στο ημίχρονο του εντός έδρας ντέρμπι με την Ανόρθωση και να κάνει το 1-1 για τον ΑΠΟΕΛ στο 51'. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής αντικατέστησε τον Λημνιό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό συρτό σουτ έξω από την περιοχή, με την ομάδα του εντούτοις να λυγίζει με 2-1 στο 90'...