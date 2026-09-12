Τάσος Μπακασέτας: Γκολ στο ντεμπούτο του στην Κύπρο
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Ο Τάσος Μπακασέτας σκόραρε στο ντεμπούτο του με τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος ωστόσο έχασε 2-1 από την Ανόρθωση.
Πέντε λεπτά χρειάστηκε ο Τάσος Μπακασέτας για να σκοράρει στην Κύπρο, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να περνά ως αλλαγή στο ημίχρονο του εντός έδρας ντέρμπι με την Ανόρθωση και να κάνει το 1-1 για τον ΑΠΟΕΛ στο 51'. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής αντικατέστησε τον Λημνιό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό συρτό σουτ έξω από την περιοχή, με την ομάδα του εντούτοις να λυγίζει με 2-1 στο 90'...
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