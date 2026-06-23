ΠΑΟΚ: Επαφές με τη Σάρλοτ για τον Αμπάντα σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ
Ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Λιέλ Αμπάντα για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του. Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του MLS, Τομ Μπόγκερτ, οι «ασπρόμαυροι» έχουν ανοίξει συζητήσεις με τη Σάρλοτ για τον 24χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στο αμερικανικό πρωτάθλημα από τον Μάρτιο του 2024.
Sources: Greek side PAOK has opened talks with Charlotte FC to sign winger Liel Abada.
Other European teams interested as well.
Abada, 24, has made 77 apps for Charlotte after joining from Celtic in 2024. pic.twitter.com/fLh3Efni8R— Tom Bogert (@tombogert) June 22, 2026
Ο Αμπάντα αποκτήθηκε από τη Σάρλοτ έναντι σημαντικού ποσού από τη Σέλτικ, με την ομάδα του MLS να τον εντάσσει στο καθεστώς των Young Designated Players. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, καθώς με τη φανέλα της Σέλτικ κατέγραψε περισσότερες από 100 συμμετοχές, κατακτώντας τίτλους και αγωνιζόμενος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
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Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και παραμένει σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τη Σάρλοτ. Ωστόσο, η αποκάλυψη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού επιβεβαιώνει ότι ο ΠΑΟΚ κινείται ενεργά στην αγορά για εξτρέμ με ταχύτητα, προοπτική και μεταπωλητική αξία, έχοντας βάλει ψηλά στη λίστα του το όνομα του Ισραηλινού.
Διεθνής με το Ισραήλ, ο Αμπάντα αναδείχθηκε στη Μακάμπι Πέταχ Τίκβα, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός με τη φανέλα της Σέλτικ. Στη Γλασκώβη μέτρησε 112 συμμετοχές με 29 γκολ και 22 ασίστ, πριν συνεχίσει την καριέρα του στο MLS και τη Σάρλοτ.
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