Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Πανό-φόρος τιμής στα θύματα των πυρκαγιών
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα για φέτος αντιμετωπίζοντας στο «Γ.Καραϊσκάκης» τη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.
Οι Πειραιώτες ξεκινούν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις εν μέσω μιας πολύ δύσκολης περιόδου για ολόκληρη την χώρα, καθώς τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες κόστισαν τη ζωή σε πέντε άνδρες του πυροσβεστικού σώματος.
Οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων ύψωσαν πανό όπου αναγράφονταν τα ονόματα των πέντε εκλιπόντων, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη τους. Ανάμεσά τους εκείνο του Δανού χειριστή και του Έλληνα που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το πυροσβεστικό ελικόπτερο στην περιοχή της Ψάθας.
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