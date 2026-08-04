«Αρνητικός για Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν»

Ο Μαροκινός μπακ απάντησε αρνητικά στον Ολυμπιακό, παρότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συμφωνήσει με τη Ρόμα για τη μεταγραφή του έναντι 7 εκατ. ευρώ.

Η μεταγραφή του Ανάς Σαλάχ-Εντίν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως οδηγείται σε αδιέξοδο, παρά το γεγονός ότι οι «Ερυθρόλευκοι» είχαν έρθει σε συμφωνία με τη Ρόμα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Μαροκινός αριστερός μπακ αποφάσισε να μην αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού, καθώς επιθυμεί να εξετάσει άλλες επιλογές για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Οι δύο ομάδες είχαν συμφωνήσει για τη μεταγραφή του 23χρονου άσου, με το ποσό να ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπήρχε πρόβλεψη και για επιπλέον μπόνους ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ωστόσο, η αρνητική στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο στην ολοκλήρωση της μετακίνησής του στον Πειραιά, βάζοντας προσωρινά τέλος στις προσπάθειες των «Ερυθρόλευκων» για την απόκτησή του.