Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Sold out το «Καραϊσκάκης» στο πρώτο ματς της σεζόν
Η σεζόν ξεκινά σήμερα (4/8) για τον Ολυμπιακό, ο οποίος υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου για το Champions League.
To σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διεκδικεί την είσοδό του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας στο πλευρό του τον 12ο παίκτη της ομάδας.
Παρά το ότι βρισκόμαστε στην... καρδιά του καλοκαιριού και το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου στο Φάληρο, οι φίλαθλοι των Πειραιωτών γέμισαν τις εξέδες του «Γ.Καραϊσκάκης», με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει sold out για το πρώτο ματς της χρονιάς.
🔴⚪ SOLD OUT! 💥— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 4, 2026
🆚 NEC Nijmegen pic.twitter.com/O6uVh2YX6w
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