Ο ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου θα μεταδόσει και τα τέσσερα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο διάστημα της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από χθες (22/6) στο Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 5 του Ιουλίου για να ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Στο διάστημα αυτό, οι Πράσινοι θα δώσουν δύο φιλικά, ενώ άλλα δύο θα παίξουν στη συνέχεια επί ελληνικού εδάφους. Όλα τα παιχνίδια αυτά θα μεταδοθούν από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου.

Πρόκειται για ένα φιλικό που θα διεξαχθεί την 1η του Ιουλίου με την Χέλμοντ Σπορτ στις 18:00 ώρα Ελλάδος κι άλλο ένα τρεις μέρες μετά κόντρα στον Άγιαξ στις 18:00.

Με την επιστροφή τους από την Ολλανδία θα αγωνιστούν στη Λεωφόρο με την Γκρασχόπερς στις 11 του Ιουλίου στις 21:00 και τέσσερις μέρες μετά θα μεταβούν στη Βιέννη για το τελευταίο τους φιλικό πριν το πρώτο τους ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πάκσι στην Ουγγαρία στις 23/7.