Διαβάστε τα νέα από την πρώτη ημέρα του Παναθηναϊκού στο Άπελντοορν της Ολλανδίας. Αποστολή: Νίκος Αθανασίου.

Άπελντοορν ημέρα πρώτη για τον Παναθηναϊκό.

Μετά από την πολύωρη πτήση προς το Άμστερνταμ(3.5 ώρες) και το οδικό ταξίδι για το προπονητικό κέντρο(1.5 ώρα), η κούραση ήταν μεγάλη, το πρόγραμμα της Τρίτης έχει διπλή προπόνηση(11 και 6), οπότε ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε ένα χαλαρό πρόγραμμα για τους παίκτες του πριν την... καταιγίδα των επόμενων ημερών.

Μετά από το ζέσταμα, τις διατάσεις και κάποιες σύντομες ασκήσεις φυσικής κατάστασης, οι ''πράσινοι'' χωρίστηκαν σε δύο ''κουτιά'' και έπαιξαν rondo 10vs2 για περίπου είκοσι-εικοσι πέντε λεπτά.

Αποθέωση για Καμαρά και Τσιριβέγια

Πριν την έναρξη της προπόνησης, ο Πέδρο Τσιριβέγια και ο Ετιέν Καμαρά χειροκροτήθηκαν από τους συμπαίκτες τους.

Ο πρώτος επειδή παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του και ο δεύτερος γιατί έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του συλλόγου, γλιτώνοντας από το καθιερωμένο... φαπίγιο που έχει καθιερωθεί σε αυτές τις περιπτώσεις.