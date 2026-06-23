Ολυμπιακός: Ίσως είναι καλή ιδέα μία ειλικρινής συζήτηση μαζί του (Νο 2!)

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο bog του στο Gazzetta για μία πολύ σοβαρή περίπτωση που απασχολεί τον Ολυμπιακό.

Για να δώσω μία συνέχεια σε εκείνο το άρθρο που είχα γράψει τις προάλλες, με τίτλο, « ίσως είναι καλή ιδέα μία ειλικρινής συζήτηση μαζί του », αναφερόμενος στον Κάρμο και τον Μεντιλίμπαρ. Μία εξέλιξη που τελικά προέκυψε, με το γνωστό αποτέλεσμα.

Δεν ξέρω λοιπόν μήπως είναι μία καλή ιδέα μία ειλικρινής συζήτηση και μεταξύ του Μεντιλίμπαρ και του Γιάρεμτσουκ, ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Ουκρανό σέντερ φορ. Διότι, εδώ και καιρό πλανάται ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ολιμπίκ Λιόν, αλλά απ΄ όσα ξέρουμε οι Γάλλοι δεν έχουν καταθέσει επίσημα κάποια προσφορά για να τον αποκτήσουν.

Και τα γράφω αυτά γιατί έχει διαρρεύσει, χωρίς να διαψευστεί, ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ. Και είναι σοβαρό το ζήτημα όχι τόσο επειδή ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο γιατί οι δύο αυτοί βασικοί επιθετικοί της ομάδας τέλειωσαν τη σεζόν με τον χειρότερο τρόπο και αποτέλεσαν μεγάλη τροχοπέδη στην προσπάθεια της για κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε βαθμό που να δημιουργούνται ερωτήματα κατά πόσο τη νέα σεζόν θα έχουν συνέλθει, ειδικά ο Ελ Κααμπί, καθώς για τον Ταρέμι ακούγεται ότι θα πάρει μεταγραφή.

Ο Ολυμπιακός έχει στον σχεδιασμό του να αποκτήσει κεντρικό επιθετικό, αλλά ακόμη δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ο δε Γιάρεμτσουκ με τα όποια μειονεκτήματα του, μας έχει αποδείξει, έστω για ένα τρίμηνο της περασμένης (2024-25) σεζόν, ότι μπορεί να παίξει με επιτυχία βασικός φορ σε αυτή την ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν θεματάκια ανάμεσα στον προπονητή και τον παίκτη, με συνέπεια από εκεί που ο Γιάρεμτσουκ έσταζε μέλι για τον Μεντιλίμπαρ πριν έναν χρόνο τέτοια εποχή, έφτασε στο σημείο να απαιτήσει επίμονα μεταγραφή τον περασμένο Ιανουάριο. Μέσα όμως από μία ειλικρινή συζήτηση θα φανεί αν ξεπερνιούνται η, όχι. Εννοείται πως αν δεν ξεπερνιούνται, δεν έχει νόημα να μιλάμε για παραμονή του Γιάρεμτσουκ. Εάν, όμως, ξεπερνιούνται, εκεί έχει νόημα για περαιτέρω κουβέντα.

Να επαναλάβω δε ότι η Λιόν δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής καμία πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Ουκρανό, που με τις μέχρι τώρα ενδείξεις λογικά θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία για την Ολλανδία στις 3 Ιουλίου, παίρνοντας μία μίνι άδεια λόγω της παρουσίας του στην Εθνική του.

Άσχετο: Δεν ξέρω τι θα κάνει στον Ολυμπιακό ο Ντουάρτε, εφόσον προχωρήσει τελικά η μεταγραφή του. Ξέρω, όμως, ότι ζητάει πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο απ΄ όλες τις ομάδες που επικοινώνησαν μαζί του. Ο Πορτογάλος προσπαθεί να εξαργυρώσει την καλή σεζόν που είχε στο ισπανικό πρωτάθλημα (βασικός στις 34 από τις 38 συμμετοχές με τη Χετάφε που βγήκε Ευρώπη).

Η φωτογραφία της ημέρας:

Από τους δανεικούς του Ολυμπιακού, αυτός που σίγουρα θα γυρίσει στην ώρα του είναι ο Στρεφέτσα. Πολύ απλά γιατί ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη με την Πάρμα, παρά την επιθυμία να τον κρατήσει στις τάξεις της. Με τον Βραζιλιάνο να ενημερώνει από τους πρώτους ότι θα είναι πίσω στο Ρέντη, τελειώνοντας τις διακοπές του στο Σάο Πάουλο.

Τώρα, τι θα κάνει η Πάρμα. Μπορεί να το παίξει πονηρή. Να περιμένει να μπει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο Στρεφέτσα, να τον κόψει ο Μεντιλίμπαρ και να πάει στη συνέχεια να τον αποκτήσει πιο φτηνά η, εκ νέου δανεικό. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το ανοιχτό ζήτημα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀