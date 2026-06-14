Ολυμπιακός: Ίσως είναι καλή ιδέα, μία ειλικρινής συζήτηση μαζί του…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα με αφορμή την προσπάθεια του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του Μαρμόλ.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρώτος στη λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του αριστερού στόπερ είναι ο Μίκα Μαρμόλ . Εξ ου, άλλωστε, και το κλαμπ μιλάει μαζί του εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Από την άλλη, μία ματιά στον ισπανικό Τύπο μας «λέει» ότι τον συγκεκριμένο παίκτη εμφανίζονται να θέλουν και οι Θέλτα, Εσπανιόλ, Χετάφε, Ράγιο, Ράσινγκ, ομάδες από την Ιταλία και τη Σαουδική Αραβία, ενώ εγώ από την Ολλανδία ακούω για πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της PSV, που θα παίξει και πάλι στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Καθόλου παράξενα όλα αυτά. Ο Μαρμόλ είναι σε πολύ καλή ηλικία (τον άλλο μήνα μπαίνει στα 25), είναι Ισπανός, ελεύθερος, αριστεροπόδαρος, προέρχεται από την Μπαρτσελόνα και έχει τέσσερις συνεχόμενες πολύ γεμάτες σεζόν, τις δύο στην Α΄ κατηγορία και τις δύο στη Β΄.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να είναι για τον Ολυμπιακό να καταφέρει μία τέτοια μεταγραφή, για την οποία προσπαθεί ήδη αρκετό καιρό, χωρίς να μπορεί να βγάλει άκρη.

Κάπως έτσι σκέφτομαι ότι ίσως θα μπορούσε να ήταν μία λύση ο Κάρμο, καθώς ανήκει στη Νότιγχαμ και έχει παίξει ήδη μιάμιση σεζόν στον Ολυμπιακό, οπότε μας ξέρει και τον ξέρουμε. Ξέρουμε, βέβαια, και τα καλά του και τα άσχημα του. Γι΄ αυτό και κατανοώ τον Μεντιλίμπαρ και τις επιφυλάξεις του-ο Πορτογάλος αριστεροπόδαρος στόπερ δεν διακρίνεται για την σταθερότητα στις αποφάσεις του, ούτε για τη διάρκεια στην απόδοση του.

Αλλά αν δεν μπορείς να βρεις κάποιον καλύτερο, που να μπορείς να τον πάρεις, και υπάρχει η λύση Κάρμο, ίσως είναι μία ιδέα να γίνει μία ειλικρινής συζήτηση μαζί του. Αν δηλαδή θα ενδιαφέρονταν σοβαρά να γυρίσει, με την ψυχή του, αν θα ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό (γιατί ο Ολυμπιακός έχει βασικό αριστερό στόπερ, τον Πιρόλα) κλπ κλπ. Να έρθει, όμως, με το που ξεκινήσει η προετοιμασία, από την αρχή του Ιουλίου, και όχι να ψάχνει ομάδα όλο το καλοκαίρι και αν δεν βρει να έρθει στο τέλος του καλοκαιριού.

Εάν δεν θέλει, ασφαλώς και δεν υπάρχει ζήτημα. Τον χαιρετάς, του λες καλή τύχη και προχωράς. Εάν, όμως, τον δεις ότι θέλει κι έχει συνειδητοποιήσει (μετά και το χαστούκι του υποβιβασμού της Οβιέδο, στην οποία ήταν δανεικός) ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη επιλογή του, ίσως είναι μία λύση. Μιλάμε για έναν 27χρονο, με ποιότητα, ικανότητα ψηλά και χαμηλά, με τον οποίο τέλος πάντων πήρες (ως βασικό) το Κόνφερενς Λιγκ και πήρες (ως ντεμί βασικό) ένα νταμπλ.

Όλα, ασφαλώς συνυπολογίζονται στη λήψη μίας απόφασης: Διότι ο Κάρμο του πρώτου του διαστήματος στον Ολυμπιακό ήταν ένας εκπληκτικός αριστερός στόπερ. Ο Κάρμο του δεύτερου του διαστήματος στον Ολυμπιακό ήταν ένας απλά καλός προς μέτριος παίκτης.

Φυσικά, μία επιστροφή του Πορτογάλου πρέπει να συνδυαστεί με παραμονή και του Πιρόλα. Ειδάλλως, κάνεις ένα σωστό, αν αποδειχθεί σωστό, και ένα λάθος.

Άσχετο: Ο Μπετανκόρ πήγε πραγματικά καλά στην Αλμπαθέτε, που όμως δεν θα κάνει χρήση της οψιόν αγοράς του, λόγω των οικονομικών θεμάτων της, όπως λένε στην ισπανία. Με τη Λας Πάλμας να παρουσιάζεται ως ενδιαφερόμενη και να περιμένει στη γωνία για τον Ισπανό σέντερ φορ που ανήκει στον Ολυμπιακό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι τώρα που η Λανς έκλεισε προπονητή (Τόπμελερ) θα ενεργοποιήσει τη μεταγραφή του Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό.

Να δούμε, όμως, αν θα προλάβει, καθώς στην υπόθεση έχει πλασαριστεί καλά η Άντερλεχτ, που όπως έχει εξηγήσει του προσφέρει του Γάλλου καλύτερο συμβόλαιο, αλλά και πολύ περισσότερες πιθανότητες για θέση βασικού.

Είναι δέλεαρ όλα αυτά, έστω κι αν η Λανς θα παίξει τη νέα σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍