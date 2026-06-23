Ο Άρης έχει κλείσει τον Τομ Ντέλε Μπασιρού από τη Γουότφορντ, με τον 27χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διαρκείας.

Ο Άρης έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Τομ Ντέλε Μπασιρού, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα τρία έτη.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις, με τους «κίτρινους» να έχουν εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του 27χρονου μέσου, ο οποίος αγωνίζεται ως 6άρι. Πλέον, η ομάδα επιβεβαιώνει ότι το deal ολοκληρώθηκε με τον παίκτη να φθάνει στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Ο Βρετανός μέσος, με ρίζες από τη Νιγηρία ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Σίτι, καταγράφοντας μία συμμετοχή στην πρώτη ομάδα κόντρα στη Λέστερ για το League Cup. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε στη Γουότφορντ, με τη φανέλα της οποίας μέτρησε 81 εμφανίσεις, ενώ αγωνίστηκε και στη Ρέντινγκ με 39 συμμετοχές. Παράλληλα, πέρασε δύο δύσκολες χρονιές λόγω σοβαρών τραυματισμών, καθώς τη σεζόν 2020-21 υπέστη ρήξη χιαστού και την περίοδο 2022-23 ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στον αστράγαλο.

Ωστόσο, πέρυσι πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν ως δανεικός στην τουρκική Γκεντσλερμπιρλιγκί, καταγράφοντας 30 συμμετοχές. Αν και δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2027 με τη Γουότφορντ, ο Άρης κατάφερε να αποσπάσει τελικά τη θετική του απάντηση.